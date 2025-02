Ma délután ismét Klasszis Klub Live! Jöjjön és kérdezzen Orbán Krisztiántól!

A ma 15:00-kor (tehát a szokástól eltérően fél órával korábban) kezdődő rendezvényünket a Klasszis Média Lapcsoport Klasszis nevű YouTube-csatornáján és Facebook-oldalunkon követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Hogy ne maradjon le: Regisztráljon most! >>

A tervezett témák:

Mennyire változtathatja meg a globális nagyhatalmi erőviszonyokat Trump négyéves elnöksége?

Európa politikai és gazdasági válságban – kérdés, van-e kiút?

Hol lehet ebben az erőtérben Magyarország, akár Orbán Viktorral, akár – ha nem marad hatalmon a Fidesz 2026 tavasza után – mással, például Magyar Péterrel?

Mennyire tud, illetve akarhat más politikát követni Magyar Tisza Pártja?

Mit lehet az ellen tenni, hogy mintha szűkülne a középosztály, egyre többen csúsznak le onnan a szegény rétegbe, nyílik az olló a leggazdagabbak és a többiek között?

Végleg kudarcot vallott a neoliberalizmus?

Ezek ízelítők a mi kérdéseikből, de szokás szerint az ezúttal is egyórásra tervezett adás során nemcsak mi tesszük fel kérdéseinket, erre olvasóinknak, nézőinknek is lesz lehetőségük. Az adás alatt chaten, valamint előzetesen, a [email protected] címre is elküldhetik a kérdéseiket.