Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közélet Klasszis klub beszámoló Podcast Videók Somogyi Zoltán

Somogyi Zoltán: Semjén Zsolt a Fidesz számára nehezék

Izsó Márton - Csabai Károly

A Political Capital szociológus alapítója a szeptember 24-ei élő műsorunk vendége volt. A Klasszis Klub Live 5. évfolyamának 84. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

A Political Capital szociológus alapítójával átbeszéltük az utóbbi napok főbb belpolitikai történéseit.

Például azt, hogy miért torpanhatott meg a Tisza Fidesszel szembeni népszerűségének a növekedése, mennyire volt ebben szerepe a Harcosok Klubjának, a Digitális Polgári Köröknek és azok „honfoglalásának”. Somogyi Zoltán arról is elmondta a véleményét, mennyire lehetett eredményes a kormánypártok állítása arról, hogy a Tisza adóemelésre készül, miután arra Magyar Péterek postafordultával reagáltak: éppen ellenkezőleg, csökkentésre készülnek.

Miközben szakértő vendégünkkel megpróbáltuk felmérni, mekkora lehet a bizonytalan szavazók tábora és mennyire állíthatja őket a kormány a választási osztogatással maga mellé – mint tette azt oly sikeresen négy évvel ezelőtt –, Somogyi Zoltán megosztotta azt a feltevését, miszerint sor kerülhet az Orbán-Magyar miniszterelnök-jelölti vitára. Csak most már a regnáló kormányfő kezdeményezheti azt – amit a fő ellenzéki erő vezére akár el is utasíthat.

És végül, de korántsem utolsósorban az úgynevezett Semjén-ügy, vagyis a parlamenti nyilvánosságot kapott pedofilvádak is terítékre kerültek.

A fenti beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

0:05 Beköszönés

2:42 Miért állhatott be a Tisza és a Fidesz közötti különbség?

6:52 A Tisza adóelképzeléseiről

13:31 Mi ragadhat meg jobban a fejekben: a Fidesz állítása a Tisza „adóemeléséről” vagy a cáfolat?

18:02 Mekkora lehet a bizonytalanok tábora?

21:28 A választási osztogatásról

26:00 A Semjén-ügyről

44:20 Megvan a Tisza szakértői bázisa? És a programja?

52:08 Fordult a kocka: Orbán Viktornak lehet érdeke vitatkozni Magyar Péterrel

56:51 A Fidesz nem hozza vissza az átláthatósági (ellehetetlenítési) törvényt

59:46 Elköszönés 

Karácsony Gergely: Budapest aranytartalékát nem hagyjuk elherdálni

Jóváhagyták a tervpályázatot Rákosrendezőre.

Mit főztek ki Orbán Viktorék? Itt a Kormányinfó, érkeznek a bejelentések percről percre!

Csütörtök délelőttre trombitálták össze a tájékoztatót.

Ők hárman győzhetik le a Fideszt a DK szerint

Lesz baloldali jelölt 2026-ban a DK szerint.

Nem enged a bíróság: a Quaestor-vezér Tarsoly Csaba nem kapta meg, amit kért

Enyhítést kért bűnügyi felügyeletéből.

Orbán Viktorék összedugták a fejüket: ismét bejelentésekre készül a kormány

Taxisok sora a budapesti Bajcsy-Zsilinszky úton

„Holnap nem lehet bejönni dolgozni” – balhé a budapesti Városházán

A tüntető taxisok egy része bejutott a Fővárosi Közgyűlés ülésére, és azt kiabálták: akár két nappal is meghosszabbíthatják a jelenleg is zajló tüntetést. A Városházáról jelentjük.

Megdöbbentő bejelentést tett a Szőlő utcai ügyről az igazságügyi miniszter

Hamarosan nyilvánosságra kerül a teljes jelentés.

Bojár Gábor szívesen fizetné a Tisza vagyonadóját

Már ki is számolta az üzletember, mekkora összegről van szó.

Készül a balhé: a rendőrök intézkednek a demonstráló taxisok ellen

Nem erről volt szó, intézkednek a rendőrök.

Kiderült a „Tisza-adós” nemzeti konzultáció második kérdése

Tovább üti a vasat a kormány.

