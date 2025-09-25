Somogyi Zoltán: Semjén Zsolt a Fidesz számára nehezék

A Political Capital szociológus alapítójával átbeszéltük az utóbbi napok főbb belpolitikai történéseit.

Például azt, hogy miért torpanhatott meg a Tisza Fidesszel szembeni népszerűségének a növekedése, mennyire volt ebben szerepe a Harcosok Klubjának, a Digitális Polgári Köröknek és azok „honfoglalásának”. Somogyi Zoltán arról is elmondta a véleményét, mennyire lehetett eredményes a kormánypártok állítása arról, hogy a Tisza adóemelésre készül, miután arra Magyar Péterek postafordultával reagáltak: éppen ellenkezőleg, csökkentésre készülnek.

Miközben szakértő vendégünkkel megpróbáltuk felmérni, mekkora lehet a bizonytalan szavazók tábora és mennyire állíthatja őket a kormány a választási osztogatással maga mellé – mint tette azt oly sikeresen négy évvel ezelőtt –, Somogyi Zoltán megosztotta azt a feltevését, miszerint sor kerülhet az Orbán-Magyar miniszterelnök-jelölti vitára. Csak most már a regnáló kormányfő kezdeményezheti azt – amit a fő ellenzéki erő vezére akár el is utasíthat.

És végül, de korántsem utolsósorban az úgynevezett Semjén-ügy, vagyis a parlamenti nyilvánosságot kapott pedofilvádak is terítékre kerültek.

A fenti beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

0:05 Beköszönés

2:42 Miért állhatott be a Tisza és a Fidesz közötti különbség?

6:52 A Tisza adóelképzeléseiről

13:31 Mi ragadhat meg jobban a fejekben: a Fidesz állítása a Tisza „adóemeléséről” vagy a cáfolat?

18:02 Mekkora lehet a bizonytalanok tábora?

21:28 A választási osztogatásról

26:00 A Semjén-ügyről

44:20 Megvan a Tisza szakértői bázisa? És a programja?

52:08 Fordult a kocka: Orbán Viktornak lehet érdeke vitatkozni Magyar Péterrel

56:51 A Fidesz nem hozza vissza az átláthatósági (ellehetetlenítési) törvényt

59:46 Elköszönés

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>

A Klasszis Klub Live korábbi adásait itt találja.

Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg:

Kapcsolódó tartalom Klasszis Klub Klasszis Klub - a Privátbankár.hu, az mfor.hu és a Piac & Profit klubrendezvényeinek gyűjtőoldala, beszámolók és videók a klubtalálkozókról.

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)