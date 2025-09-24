Kihúzzuk áprilisig vagy előbb borul a politikai bili? Ma délután Klasszis Klub Live Somogyi Zoltánnal

Rendezvényünket a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen a [email protected] címre is elküldheti azokat.
>> Jelentkezzen most!
Tervezett témáink:
- Miért állt meg a Tisza térnyerése a Fidesszel szemben a közvélemény-kutatásokban?
- Bejött a Harcosok Klubja és a Digitális Polgári Körök?
- Hogyan sült el a digitális honfoglalás?
- Mi lehet a hatása a politikai hirdetések közösségi médiából való kitiltásának?
- Mi ragadhat meg jobban a fejekben: a Fidesz állítása a Tisza „adóemeléséről” vagy a cáfolat?
- Milyen formában hozhatja vissza a kormány az átláthatósági (ellehetetlenítési) törvényjavaslatot?
- Mi lehet a következménye a Semjén-ügynek?
Várunk tehát mindenkit szeretettel az online térben ma délután fél 4-kor!
