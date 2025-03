Kocsis Máté célozgat – újabb szigorításra készülhet a kormány?

Ideje lenne ezt a szabályt is meghozni.

Kocsis Máté véleménye szerint egyre több tény derül ki arról a nemzetközi korrupciós hálózatról, amely Magyarországon is pénzért vásárolt politikusokat, újságírókat, aktivistákat és médiafelületeket.

A Fidesz frakcióvezetője szerint a USAID-botrány csak a jéghegy csúcsa, talán az lenne a legjobb, ha egyáltalán nem lehetne külföldről finanszírozni médiát, és ideje lenne ezt a szabályt is meghozni.

