Kocsis Máté elárulta: Orbán Viktor vett jegyet a magánrepülőre

Orbán Viktor és útitársai is fizettek az őket Horvátországba szállító magánrepülőgép használatért – legalábbis ezt állítja Kocsis Mátét, a Fidesz frakcióvezetője.

Az Adriai-tengeren tölti szabadságát Orbán Viktor, erről tanúskodtak azok a fotók is, melyeket Kapcsolódó cikk Magyar Péter horvát szigetre szálló magánrepülőgépről írt A miniszterelnök nyaralóhelyére. osztott meg a Facebookon, ezeken a miniszterelnök egy Hot Stuff nevű vitorlás fedélzetén tartózkodik.

Magyar bejegyzéseire Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebookon reagált, szerinte „a brüsszelita MANöken teljesen elvesztette a fonalat a kamuzásban”. Kocsis arról ír, hogy a miniszterelnök az MCC Feszten bejelentette, hogy mint minden évben, idén is Horvátországba megy nyaralni, ahol „felül egy kis vitorlásra”, Magyar ennek ellenére úgy tesz, mintha lebuktatta volna Orbánt. Ezután megválaszolta a kérdést, miszerint Orbán ingyen utazott-e a gépen, vagy sem:

„Kapaszkodj meg, a miniszterelnök az általa igénybe vett szolgáltatásokért mindig fizet! Ha ültél volna vele valaha egy asztalnál, akkor tudnád. De nem ültél, csak szerettél volna. A miniszterelnöknek van jövedelme, ahogy neked is”

– írta Kocsis, hozzátéve, hogy a szóban forgó repülőt ki lehet bérelni, az utasok pedig maguk fizetik a rájuk eső költségeket.

A frakcióvezető ezután kérdéseket intézett Magyarhoz. „Te elmehetsz Olaszországba, de az ő horvát útja probléma? Te felülhetsz egy kisrepülőre, ő meg nem? Te kifizettél bárkinek bármit idén nyáron a két hónapos élményparkozásért? Kifizetted a repülőzést, quadozást, csónakázást, vitorlázást, meg a többit? A szolgasajtód megkérdezte valaha ezeket tőled?” – olvasható a posztban.