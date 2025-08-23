2p
Közélet Kocsis Máté Orbán Viktor

Kocsis Máté elárulta: Orbán Viktor vett jegyet a magánrepülőre

mfor.hu

A Fidesz frakcióvezetője Magyar Pétert is kérdezte.

Orbán Viktor és útitársai is fizettek az őket Horvátországba szállító magánrepülőgép használatért – legalábbis ezt állítja Kocsis Mátét, a Fidesz frakcióvezetője.

Az Adriai-tengeren tölti szabadságát Orbán Viktor, erről tanúskodtak azok a fotók is, melyeket 

Magyar Péter horvát szigetre szálló magánrepülőgépről írt
" target="_blank">Magyar Péter osztott meg a Facebookon, ezeken a miniszterelnök egy Hot Stuff nevű vitorlás fedélzetén tartózkodik.

Magyar bejegyzéseire Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebookon reagált, szerinte „a brüsszelita MANöken teljesen elvesztette a fonalat a kamuzásban”. Kocsis arról ír, hogy a miniszterelnök az MCC Feszten bejelentette, hogy mint minden évben, idén is Horvátországba megy nyaralni, ahol „felül egy kis vitorlásra”, Magyar ennek ellenére úgy tesz, mintha lebuktatta volna Orbánt. Ezután megválaszolta a kérdést, miszerint Orbán ingyen utazott-e a gépen, vagy sem:

„Kapaszkodj meg, a miniszterelnök az általa igénybe vett szolgáltatásokért mindig fizet! Ha ültél volna vele valaha egy asztalnál, akkor tudnád. De nem ültél, csak szerettél volna. A miniszterelnöknek van jövedelme, ahogy neked is”

– írta Kocsis, hozzátéve, hogy a szóban forgó repülőt ki lehet bérelni, az utasok pedig maguk fizetik a rájuk eső költségeket.

A frakcióvezető ezután kérdéseket intézett Magyarhoz. „Te elmehetsz Olaszországba, de az ő horvát útja probléma? Te felülhetsz egy kisrepülőre, ő meg nem? Te kifizettél bárkinek bármit idén nyáron a két hónapos élményparkozásért? Kifizetted a repülőzést, quadozást, csónakázást, vitorlázást, meg a többit? A szolgasajtód megkérdezte valaha ezeket tőled?” – olvasható a posztban.

Magyar Péter: Orbán Viktor totális lebukása, a korrupció mintapéldája!

Magyar Péter hét kérdést tett fel.

Nem fapados: lefényképezték, ahogy Orbán Viktor felszáll az adriai magángépre

Kérdés, mennyire nyaralás és mennyire munkaút.

K-Monitor: büntethetetlenné tette Polt Pétert az ügyészség

Hiába tettek feljelentést a volt legfőbb ügyész ellen.

Magyar Péter gyorsan reagált Orbánék győzelmi tervére

Földbeállt, mielőtt beindult volna.

Magyar Péter horvát szigetre szálló magánrepülőgépről írt

Az ellenzék vezérének bejegyzése szerint Ungár Anna cégének gépe éppen arra szigetre szállt le, ahol a miniszterelnök hajóra szállt.

Hol van a magyar családok vagyona?

Luxemburgot is megelőzi Magyarország a háztartások GDP-arányosan számolt pénzügyi vagyonát illetően. A statisztika szerint bármi is történik a világban, a hazai családok szépen gyarapodnak. A bökkenő csak az, hogy az adatsort a szupergazdagok és a magas jövedelmű réteg húzza fel. 

