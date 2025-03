Kocsis Máté iszonyatosan fájdalmas jogszabályokat ígért

Hétfő hajnalban a Magyar Nemzetben megjelent vele egy interjú, amelyben több témát is érintett. Beszélt a külföldről finanszírozott szervezetek elleni fellépésről, a drogháborúról, valamint Magyarország külpolitikájáról. Kijelentette, hogy tavasszal új törvények érkeznek, amelyek az ország önállóságát veszélyeztető külföldi befolyás ellen lépnek fel.

