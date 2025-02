Kocsis Máté köszöni az aggódást, cserébe kioktatja az ellenzéket és a sajtót is

„Vadai Ágnes igazán megköszönhetné, hogy nem engedjük be a nemzetbiztonsági bizottság üléseire, mert így mindig tud egy videót csinálni arról, hogy őt kitiltották onnan”

Úgy vélte: Ukrajna „nyilvánvalóan a háborút ellenző politikánk miatt teszi ezt”, s ezzel megsérti Magyarország szuverenitását, így nem az a gond, hogy ezt elmondta a nyilvánosságnak, hanem az, hogy ez megtörténik, és magyar állampolgárok is részt vesznek benne.

Kocsis Máté „rettenetesen lehangolónak” nevezte, hogy Vadai Ágnes „23 év parlamenti képviselőség alatt sem volt képes megtanulni a vonatkozó szabályokat”, és megjegyezte „talán ezért is jó”, hogy nem engedik be a bizottság üléseire. Szerinte az sem túl megnyugtató, hogy „Vadai Ágnes butaságaira rácsatlakozik a balos propaganda egy része”, illetve az „úgynevezett ’szakértők’”, és „tovább terítik azokat”.

A titkosszolgálatok információi szerint Ukrajna törekszik – részben magyar újságírók segítségével – lejárató anyagokat, hamis híreket terjeszteni Orbán Viktorról, hogy ezzel is „gyengítsék Magyarország érdekérvényesítő képességét” – közölte.

