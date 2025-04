A kocsmatámogatás után jön a falusi templomok felújításának segítése

Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A felújításnak köszönhetően az oszkói római katolikus templom kívül-belül megújult. Szigeteléssel megoldották az épület legfőbb problémáját, a vizesedést, korszerűsítették az elektromos-hálózatot, kicserélték a járólapokat és a padozatot is.

„Szemben Nyugat-Európával mi úgy döntöttünk, hogy a templomainkat az olyan kis településeken is megújítjuk, mint Oszkó, és biztos vagyok abban, hogy azt a 43 millió forintnyi támogatást, amely ide érkezett, a lehető legjobban használták fel” – mondta az államtitkár.

Az államtitkár hangsúlyozta: a magyar falvak megmaradása sok mindentől függ, fontosak a munkahelyek és a szolgáltatások, de nagymértékben függ a lelkiektől is, a keresztény hit megerősítésétől is. „Amíg egy településen van templom addig ott van élet is” – fogalmazott, hozzátéve, ezért döntött úgy a kormány, hogy Kárpát-medence-szerte templomokat újítanak fel.

A falusi kisboltoknak és kiskocsmáknak is 3 millió forintos mentőövet dob a kormány.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor lelőtte a csütörtöki Kormányinfó témáit A falusi kisboltoknak és kiskocsmáknak is 3 millió forintos mentőövet dob a kormány.

Ez a kormány falusiakat támogató intézkedéssorozata újabb elemének tekinthető. Korábban a falusi kisboltok és kocsmák támogatását jelentették be, és kormányzati intézkedés következtében megjelenhetnek a készpénzkiadó ATM automaták a kistelepüléseken.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!