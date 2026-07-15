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Közélet Demográfia Novák Katalin

Köddé vált Novák Katalin és brit üzlettársával közös cégének honlapja

Kormos Olga
Kormos Olga

Januárban arról írtunk, hogy Novák Katalin Stephen J. Shaw-val közös vállalkozásának weblapja megújult és sorra kerülnek fel új tartalmak. Mára azonban a honlap szőrén-szálán eltűnt a világhálóról.

2025 végén és 2026 elején Novák Katalin hosszú szünet után egy kis időre ismét aktívvá vált az X-en, sőt a brit üzlettársával közös XY Worldwide nevű cége honlapján is úgy tűnt, hogy a demográfiával foglalkozó nonprofit vállalkozásuk tovább fejlődik. Ám a kegyelmi botrányba belebukott volt köztársasági elnök azóta sem jelentkezett közösségi oldalán, a cég honlapjára kattintva (xyworldwide.org) pedig már nem hoz fel semmit, a 2024 szeptemberében elindult weboldal elérhetetlenné vált a világhálón. 

Most már mindössze a cég X-csatornáját lehet megtalálni, de az utolsó poszt ott is régi. 2025. december 30-án még adományozásra buzdították az embereket: „Támogassa független, bizonyítékokon alapuló munkánkat korunk egyik meghatározó kihívásával, a csökkenő születési rátával és a növekvő nem tervezett gyermektelenséggel kapcsolatban. Az XY Worldwide az első globális nonprofit szervezet, amely a közvélemény tudatosságának növelésére, a független kutatásra és a közösségi oktatásra törekszik ebben a témában”.

Ám azóta minden abba az irányba mutat, hogy a 2024-ben Elon Musk üzletember és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök esetleges csatlakozási hírével is megtámogatott cég karrierje megtorpanni látszik.

Pedig év elején még úgy mutatták be magukat, mint egy olyan pártatlan és ideológiamentes közösséget, amely világos és megbízható betekintést nyújt a születési arányok és az emberiség jövőjébe világszerte, s amihez ingyenesen bárki csatlakozhat.

A 2024-es induláskor így mosolygott Novák Katalin és Stephen J. Shaw
A 2024-es induláskor így mosolygott Novák Katalin és Stephen J. Shaw
Fotó: X

Az immár köddé vált honlapjukon az év elején még azt írták, hogy minden adatkészletet a Nature Portfolio folyóiratban közzétett, lektorált mikrodemográfiai keretrendszer (MDF) segítségével harmonizálnak, hogy biztosítsák az országok közötti következetes és összehasonlítható információkat.

Azt is ígérték: amint új információk jönnek ki hivatalos forrásokból, frissítik az adataikat, és gyakran hetente osztanak meg időközi elemzéseket, valamint előrejelzéseket honlapjukon. Úgy tűnik, ez most elmarad.

Novák Katalin tavaly ősszel két fősre csökkent titkárságáról ugyan nem lehet tudni, hogy a kormányváltás után is működik-e még, hiszen az elmúlt hónapokban nemcsak arról döntöttek, hogy a volt köztársasági elnököknek nem jár élethosszig tartó apanázs, de arra is fény derült, hogy ki súgott a kegyelmi ügy aláírásakor. Mindenesetre küldtünk kérdést a korábbi e-mail címükre. Arról érdeklődtünk, hogy mi az oka a közös cég honlapja eltűnésének, kiszállt-e belőle a volt köztársasági elnök, esetleg új üzleti kihívásokat választott-e Novák Katalin. Amint érkezik válasz, frissítjük cikkünket.

Miért tűnhetett el az XY Worldwide honlapja?

Egy weblap eltűnésének több oka is lehet:

  • A domain leállítása/átirányítása: A jelek szerint az xyworldwide.org weboldal működését felfüggesztették vagy megszüntették. Amikor egy szervezet indulásakor létrehozott honlap hirtelen elérhetetlenné válik, az leggyakrabban a belső digitális stratégia átalakítása, a szervezet strukturális átalakulása vagy a domain-előfizetés elmaradása miatt történik.
  • Átköltözés a közösségi médiára: Úgy tűnik, a klasszikus honlap fenntartása helyett a szervezet teljesen áttelepült az X (Twitter) platformra, de ott már nem publikálják a beígért aktuális demográfiai adatokat. 
  • Patreon-alapú közösségi működés: Stephen J. Shaw korábbi, szintén demográfiai fókuszú projektje, a sok kritikát kiváltó (Birthgap.org) szintén megszűnt önálló oldalként létezni, és a közösségi vitákat, anyagokat a Patreon felületére helyezték át. (A Patreon egy közösségi alapú tagsági és finanszírozási brit platform, amely közvetlen anyagi támogatást biztosít a tartalomkészítőknek (például zenészeknek, podcastereknek, íróknak, videósoknak) a rajongóktól. Ez a modell a függetlenséget, a közösségépítést és az állandó, kiszámítható bevételt helyezi előtérbe a hagyományos hirdetésekkel szemben).

Bár tavaly Novák Katalin negyedrészben beszállt a családja cégébe, így újra kilépett a valódi munkaerőpiacra, úgy tűnik, a 2024-ben nagy elánnal elkezdett demográfiai projektben mintha kicsit hátrébb lépett volna, talán fel is függesztette bizonyos időre a részvételét. Elképzelhető, hogy a még mindig forrongó kegyelmi ügy hiányos puzzle-darabkáit kereső közélet miatt döntött így.  

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