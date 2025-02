Kóka János kissé furcsállja, de bízik üzleti képességeiben

Kóka János 2010 óta több alkalommal is tagja volt külföldre utazó kormányzati delegációknak: tárgyalt már Szaúd-Arábiában és Szingapúrban, sőt diplomata útlevelet is kapott.

„Nekem is kicsit furcsa” – mondta Kóka János, az SZDSZ egykori elnöke a Klubrádió azon kérdésére, hogyan fordulhatott elő az, hogy a miniszterelnök vezette delegáció több más üzletemberrel együtt őt is magával vitte az Emírségekbe január végén, hogy a magyar vállalatok ottani lehetőségeiről tárgyaljanak — amit a HVG foglat össze .

A Gyurcsány-kormány volt gazdasági minisztere is elkísérte Orbán Viktor miniszterelnököt az Egyesült Arab Emírségekbe január végén.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!