Kőkemény szigorítás készül a KRESZ-ben: ez sok magyart érinthet

„Egy nagyon pici gázadásnál is olyan bődületes erő van a kerekekben, hogy maga az úton tartás és az autó kordinációja egy gyakorlott sofőrnek a képességét kívánja.”

A cikk példaként egy közel 500 lóerős amerikai terepjárót említ, amelyet a módosítás megszavazása esetén azok már nem vezethetnének, akik két éven belül szerezték meg a jogosítványukat. Az ötletet szakemberek is támogatják, az ATV Híradó-nak Huszár István, a Husz Car Autószervíz szervíztanácsadója így fogalmazott:

Az atv.hu cikke szerint az új KRESZ módosításának tervezete alapján ezentúl friss jogosítvánnyal tilos lenne vezetni a 300 kilowatt, azaz nagyjából 400 lőerő teljesítmény feletti személygépkocsikat. A módosításra azért lenne szükség a szakemberek szerint, mert az utóbbi években több balesetet is okoztak nagy teljesítményű autóval fiatalok közvetlenül azt követően, hogy megszerezték a vezetői engedélyüket – tette hozzá a portál.

