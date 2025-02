Költözhet Rogán Antal, pazar épületben lehet az új irodája

Arra, hogy pontosan mennyibe került az egykori Vöröskereszt-székház újjáépítése, szintén nem kapott választ a lap a Várkapitányságtól. Rogán Antal irodája jelenleg a Karmelita kolostorban van, Orbán Viktor miniszerelnökéhez közel. Azt nem tudni, hogy a miniszter is költözik-e, vagy csak az apparátus.

Most a minisztérium alá tartozó NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 2024-re vonatkozó közbeszerzési tervében olyan információkra bukkantak, amely megerősíti korábbi értesülésüket. Ebben három helyen is szerepel olyan közbeszerzés, amire a Miniszterelnöki Kabinetiroda költözése miatt van szükség.

Erről a 444.hu számolt be . A portál szerint a Karmelita melletti épületet pazarul felújították, és már korábban úgy értesültek, hogy a minisztérium költözhet oda. A Várkapitányság megkeresésükre erről nem adott információt.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!