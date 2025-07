Költözik a Harcosok Klubja, megvan az új helye

Orbán hozzátette: a kommunikáció mostantól a Facebookon zajlik, a WhatsApp-csoportot pedig befagyasztják. „Kérlek az applikációt ne töröljétek, biztosítéknak jó lesz (a technika ördöge sosem alszik)” – jegyezte meg. A Facebookon már megjelent a csoport is, amelynek adminjai között szerepel Orbán Viktor, Szentkirályi Alexandra, Gyopáros Alpár és Menczer Tamás.

A kormányfő, vagy a róla elnevezett admin azt írta: sokan jelezték, hogy ismerőseik szeretnének csatlakozni, de a WhatsAppon a taglétszámot 20 ezer főben maximalizálták, ezért eddig nem tudtak belépni. „Ez most megváltozik” – fogalmazott. „A nagy érdeklődésre való tekintettel” úgy döntöttek, hogy további tagokat is felvesznek, és a csoport a jövőben a Facebookon működik tovább. Mint írta: az új felület „számos izgalmas újdonságot tartogat”, és a tagok elsőként értesülnek majd a legfontosabb döntésekről és háttér-információkról. A részletek hamarosan a Facebook-csoportban jelennek meg.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!