Komoly céghálóval fedték le a Rogán Antalt is reptető vállalkozást

Idén tavasszal egy kanadai gyártású, úgynevezett ultra long range, azaz ultra nagy hatótávú luxusrepülőgéppel bővült a Fly-Coop Kft. flottája. A Bombardier egyelőre nem állt szolgálatba, a cég sem tette fel a gépparkját bemutató internetes oldalára. A magyar hatóságok azonban már márciusban kiadták rá a HA-EAR lajstromjelet, az viszont homályban maradt, hogy ki lehet a valódi tulajdonosa – írja a 24.hu, amely ennek kapcsán annak járt utána, hogy bizonyos körökben inkább használnak mindenféle külföldi cégláncot (természetesen ilyenkor nem magyar adóbevétel keletkezik), csak lehessen óvni a nagy titkot, valakinek rettentő nagy luxusra is lehetősége van.

A lap szerint a Rogán Antal helikopterezéséről elhíresült Fly-Coop Kft. új magánrepülője méregdrága típus, s van olyan tulajdonsága, amivel kiemelkedik a Magyarországon eddig honosított repülőgépek mezőnyéből: óriási a hatótávolsága.

A Bombardier Global 5000-esek a hivatalos gyári adatok szerint képesek közel 10 ezer kilométert megtenni egyetlen üzemanyag-felvétellel, ami annyit jelent, hogyha Budapesten felszáll valaki a fedélzetre, megszakítás nélküli repüléssel akár Dél-Amerikába is eljuthat kevesebb mint 10 óra alatt.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) oldalán közzétett aktuális lajstromlistában az áll, hogy a tulajdonos egy ciprusi cég, az Aeroblue Engineering Ltd., amelyben egy magyar állampolgár, Baljer Lajos Csaba az igazgató. Az ÉKM lajstromlistájából az is kiderül, hogy az Aeroblue nevén van egy HA-EMA jelű, szintén milliárdos értéket képviselő Embraer EMB-505 Phenom is, amit 2023 októberében regisztráltak a magyar hatóságok. Az Embraer működtetését is a budaörsi központú Fly-Coop végzi.

A ciprusi cégregiszterből kiderült, hogy az Aeroblue egy háromszintes céglánc első szintje.

Az Aeroblue részvényeit egy másik nicosiai cég, a Troy Secretaries Limited birtokolja, a Troy részvényei pedig a Crystal Cyprus Corporate & Finance Services Ltd. kezében vannak. Utóbbi tulajdonosa a ciprusi illetőségű Pavlos Pavlou, aki számos vállalkozásban érdekelt.

A Crystal Cyprus angol nyelvű cégismertetője szerint a társaság a Crystal Worldwide Csoport tagja, amely több mint húszéves tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi adó- és vagyontervezés, területén. Magyarországon 2018-ban alapították a Crystal Worldwide Zrt.-t (CW), amelynek Pavlou a végső tulajdonosa. A CW a honlapja szerint offshore-tanácsadással, cégalapítással és adóoptimalizálással foglalkozik, és fontos üzletágnak számít a bizalmi vagyonkezelés is.

Magyar Csaba, a CW Zrt. vezetője, a hazai vagyonkezelési, privátbanki konferenciák visszatérő (és igen színes) előadója válaszolt is a lapnak, de a lényegi kérdéseknél a törvény által előírt titoktartási kötelezettségre hivatkozott. Az CW Zrt. amúgy csomádi bejegyzésű cég, ebben a faluban ugyanis nem kell helyi iparűzési adó fizetni. A Bombardier valódi tulajdonosa tehát homályba vész, majd ha használni kezdik, biztos készülnek arról képek, hogy ki használja, lehet előre tippelni, hogy majd piaci alapon meggazdagodott, nemzetközi sikereket elérő magyar vállalkozókat vagy állami megbízásokból élő, közbeszerzési bajnokokat fogunk látni a használók között.