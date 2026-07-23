Komoly kihívást jelenthet a Balaton-átúszás újbóli elhalasztása

A Turizmus Online cikke szerint a HungaroMet siófoki obszervatóriumának előrejelzése és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitánysággal egyeztetett döntés alapján a Budapest Sportiroda a várhatóan tovább csökkenő vízhőmérséklet miatt ismét elhalasztotta az eseményt – most a következő hétvégét jelölték meg a tömegsportrendezvény lebonyolítása idejének.

A szakportál kiemelte, az új dátum azonban komoly kihívást jelenthet, mivel egybeesik a Kékszalag vitorlásverseny időszakával, amikor több száz vitorlás tartózkodik a Balatonon.

A két, tízezreket megmozgató esemény egyidejű lebonyolítása jelentős szervezési és vízbiztonsági feladatot jelenthet, hiszen a tó ugyanazon térségében egyszerre lennének jelen a hosszútávú úszók, a kísérőhajók és a versenyző vitorlások. A végleges lebonyolítás részleteiről és az esetleges forgalomkorlátozásokról a szervezők várhatóan a következő napokban adnak tájékoztatást – derült ki a cikkből.