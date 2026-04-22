Kontroll: Orbán Gáspár távozik a honvédségtől

A Kontroll információi szerint a mai napon személyügyi elbeszélgetésre hívták be a Magyar Honvédségnél Orbán Gáspárt, a távozó miniszterelnök fiát. A portál értesülése szerint a megbeszélésen a feletteseivel az a megállapodás született, hogy az eddig századosként szolgáló Orbán Gáspár néhány napon belül leszerel és elhagyja a honvédséget.

Orbán Gáspár 2019 júniusában tette le a katonai esküt a szolnoki MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár kiképzőszázadánál. Az eseményen jelen volt a miniszterelnök is. 2020-ban Angliában részt vett a Sandhursti Királyi Katonai Akadémia kilenc hónapos kurzusán, hogy azt követően megkezdhesse katonatiszti pályafutását. Idővel Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter kabinetjének tagjaként a csádi katonai misszió előkészítése volt a feladata, és Szijjártó Péter külügyminiszter delegációjában többször is tárgyalt erről az afrikai országban – áll a posztban.