Új könyvkiadó segíti a fideszes világkép terjesztését közpénzből

Eddig is nagyüzemben adott ki a Fidesz világmagyarázatát tükröző könyveket az Alapjogokért Központ, de a magát jogielemző- és kutatóintézetként meghatározó, valójában közpénzekkel kitömött álcivil szervezet elérkezettnek látta az időt arra, hogy saját kiadót alapítson. Az Alapjogokért Központ tulajdonosa hivatalosan a Jogállam és Igazság Nonprofit Kft., a céget 2013. június közepén jegyezte be a bíróság, alapítója pedig Szánthó Miklós főigazgató. A nonprofit vállalkozásnak eddig nem volt leánycége, de február közepe óta már ezzel is büszkélkedhet. Egészen pontosan február 14-én alakult a Központi Kiadó Kft., amelynek főtevékenysége a könyvkiadás, de vállalnak még:

folyóirat, időszaki kiadvány kiadását, könyvkötést, kapcsolódó szolgáltatást, nyomást (kivéve: napilap).

A kiadó ügyvezetője Gulyás Dóra lett, aki az Alapjogokért Központ kommunikációs igazgatója. Lesz miből kiadni a fideszes világértelmezést terjesztő könyveket.

Szép ajándék a könyv

Az Átlátszó írta meg, hogy az idei 4,25 milliárd forintos támogatásából az Alapjogokért Központ akár 1,15 milliárdnyi közpénzt is költhetett a leginkább kampányindítóra emlékeztető CPAC Hungary-re, az amerikai trumpisták kedvenc rendezvényének hazai adaptációjára. Az összeget támogatásként a Batthyány Lajos Alapítványon keresztül (BLA) kapta az elemzőintézet. A lap közérdekű adatigénylés útján nyert betekintést a BLA és az Alapjogokért Központot működtető Jogállam és Igazság Nkft. közti legújabb támogatási iratokba. Ezek szerint az elemzőintézet a 2024. évre összesen 4,25 milliárd forintot támogatást kap, ezen belül rendezvények tartására összesen 1,15 milliárd forintot költhet.

Az Alapjogokért Központ könyveinek egyik fő szerzője Horváth József biztonságpolitikai tanácsadó. Idén januárban jelent meg a központ gondozásában a Veszélyes idők című alkotás 240 oldalon.

A pacifista, liberális világrend hirdetői úgy tekintettek a katonákra, a fegyveres testületekre, mint idejétmúlt őskövületekre. Aztán kiderült, hogy hadsereg nélkül a XXI. században élni kívánó nemzetek, országok kiszolgáltatott, könnyű prédává válnak. Mindeközben pedig a belső terror, a migrációs hadak áradata és az ideológiai fellazítás mételye is mérgezi öreg földrészünket

- szól a könyv ismertetője.

Természetesen maga Szánthó Miklós főigazgató is jegyez könyvet, ennek Bolond lyukból: A polkorrekt őrület szemléje 2023. a címe. Ennek ismertetője szerint az újsütetű marxisták már az emberi attribútumok megsemmisítésének horrorisztikus álmát szövögetik a fejükben. A könyv azt próbálja bizonyítani, hogy a 24. órában vagyunk, a kultúránkat maga alá gyűrheti egy tébolyult és erőszakos kisebbség. Ennyi talán elég is, ebből is látszik, hogy az Alapjogokért Központ munkatársainak az a központi feladata, hogy legitimálják és képviseljék a nyilvánosságban az Orbán-kormány üzeneteit, valamint dicsérjék a Fidesz politikai teljesítményét.

A kiadó címe a Budakeszi úton van, ez az Alapjogokért Központ bázisa is. Az épületről az RTL írta meg januárban, hogy nettó 170,7 millió forintos ajánlatával az Exedra Kft. nyerte el a Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. közbeszerzési eljárását, így ők gondoskodhatnak a fideszes think-thank Budakeszi úti épületének gépészeti korszerűsítéséről. A cikk szerint a korszerűsítés azért is érdekes, mert a Türk Tanács és a Magyar Művészeti Akadémia épülete közötti hatszintes épületet úgy átalakították át 2021-ben – csaknem 300 millió forintból, ugyancsak az Exadra Kft. megbízásával – , hogy abban még szaunát és konditermet is létrehoztak.

A különböző könyvek és konferenciák szerves részét képezik a rogáni propagandának. Lapunk írta meg, hogy az elmúlt években egymást érték a közpénzekkel kitömött Mathias Corvinus Collegium (MCC) különböző konferenciái, de a NER-es elitképzőnek eddig nem volt saját konferenciaszervező cége. A kormányközeli oktatási intézmény orvosolta ezt a problémát és március 12-én megalapította az RXMS Kft.-t. A magát tehetséggondozó intézményként definiáló MCC konferenciái gyakorlatilag kormánypárti kampányesemények, csak éppen nem a Fidesz vagy a kormány finanszírozza a megszervezésüket.

A köbyvek terjesztésével aligha lesz túl sok probléma, hiszen a Libri szintén az MCC tulajdonában van.