A kormány fogyasztóvédelmi konzultációt indít

Nyitrai a videóban kiemelte: a kormány a közéleti munkáját a párbeszédre alapozza. A fogyasztóvédelem mindenkit érint, mert „minden egyes honfitársunk fogyasztó, vásárló is egyben” – fogalmazott.

Újabb kérdésben számít a kormány a magyar emberek véleményére- jelentette be Nyitrai vasárnap a Facebook-oldalán, amiről az MTI is beszámolt. A politikus által posztolt videóban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kifejtette: a fogyasztóvédelem az emberek biztonságát, a családok védelmét, a vásárlói tudatosságot, a bizalom erősítését, a tisztességes vállalkozások támogatását szolgálja.

A konzultációt ebben az esetben is a polgárok kérésének megfelelő intézkedések követik majd – közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója.

