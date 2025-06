A kormány nem reagál intézkedésekkel az újabb devizahiteles ítéletre

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

„A kormány nem javasolja a parlamentnek, nem is terjeszt elő ilyen törvényjavaslatot, ami ezzel a kérdéssel foglalkozna. A szükséges jogszabályok elégségesek, a feledat és a labda a bíróságoknál van. Szeretném jelezni, hogy a mai napon meg is született az első bírósági ítélet. Tehát a bírósági eljárásoknak végig kell menniük. A kormány az emberek oldalán van, ezért nem kell új jogszabályt alkotnia. A fennálló jogszabályoknak kell érvényt szerezni a bíróságokon” – mondta az újabb fejleményekről.

Kedden a parlamentben a jobbikos Z. Kárpát Dániel arról az ítéletről kérdezte a miniszterelnököt, amiben Európai Unió Bírósága kimondta, hogy a devizahiteles adósok csak a kapott összeggel tartoznak bankoknak, az árfolyam-különbözet összes terhét a pénzintézeteknek kell viselniük – számol be róla a 444.

