Kormánybiztos nyomoz majd az amerikai támogatások hazai felhasználói után

Kocsis szerint furcsa egybeesés, hogy a napokban nonprofit szervezetek adtak ki közleményt, hogy az Európai Uniónak kell átvennie az ilyen finanszírozásokat, és az is különös, hogy az EP jogi szakbizottsága csatlakozott a Magyarország ellen a szuverenitásvédelmi törvény miatt indított perhez — teszi hozzá a Telex.

Kocsis szerint ez most nagy botrány az Egyesült Államokban, de Magyarországon is „számtalan álcivil szervezet, médiafelület, aktivista, politikai aktor kapott amerikai dollárokat azért, hogy itthon tulajdonképpen külföldi beavatkozásban vegyen részt”. Ezért az új kormánybiztosnak tíz évre visszamenőleg ki kell kérnie a Magyarországra vonatkozó, médiafelületeknek, civil szervezeteknek és egyéb intézeteknek juttatott támogatásról szóló dokumentumokat Amerikában — írja a Telex.

Donald Trump és Elon Musk „lebuktatta az amerikai baloldalt”, amely „dollármilliókat költött arra világszerte, így Magyarországon is, hogy azokat pénzelje, akik a liberális ideológiát terjesztik, és akiktől azt várja, hogy az aktuális kormányt megbuktassák”, így a Fidesz frakciója felkérte a kormányt, hogy nevezzen ki egy kormánybiztost, hogy fel lehessen tárni ezt az ügyet – érvelt Kocsis Máté a frakció Facebook oldalára feltöltött videóban .

A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté jelentette be ezt szerdán a párt kétnapos frakcióülésének végén.

