Most akkor kaptunk-e védőpajzsot Trumptól vagy sem? – kövesse velünk percről percre a korai Kormányinfót

A tájékoztatón a szokásos közéleti ügyek mellett több fontos gazdasági és külpolitikai téma is előkerülhet, így Orbán Viktor törökországi és Szijjártó Péter oroszországi útja, az orosz energiahordozók elleni EU-s szankciók kérdésköre, a lefoglalt orosz vagyonokból Ukrajnának nyújtandó támogatás, a frissen meghosszabbított árrésstop, és az Otthon Start is előkerülhet.

Indul-e Vitályos Eszter újra a választókörzetében? A jelöltállításnak van egy rendje a Fidesz-ben, ettől függetlenül úgy tervezem, hogy indulok ismét - felelte a kérdésre Vitályos Eszter kormányszóvivő. Vélhetően kötelezettségszegési eljárás fog indulni Magyarország ellen a migrációs paktum el nem fogadása miatt. Ha nem merül ki a meghirdetett 100 milliárdos energiatárolási pályázat, kiterjesztik-e a kkv-kra? Valószínűleg akkora lesz rá az igény, hogy talán még elég sem lesz a keret.

Lemond-e Pintér Sándor? Pintér Sándor azt mondta, hogy ha az általa kinevezett vezetők a bűnösök, megfontolja a lemondását. Gulyás szerint ez egyelőre egyáltalán nem releváns, a kormányülésen nem is került szóba. Öt javítóintézetről van szó, amely rendőri irányítás alá kerül, jelenleg már ott állnak a rendőrök körülötte. Minimálbéremelési ígéretek: jó esély van arra, hogy tartani tudjuk. Bár a jövő évi emelésről még nem döntött a kormány, hiszen csak akkor tudunk dönteni, ha a munkaadók és munkavállalók megállapodnak. Főváros: az, hogy az Államkincstár mikor emel le Budapest számlájáról bármilyen összeget, az az intézmény jogszerű feladata. Sem a kormány, sem az Államkincstár nem tolja a csőd felé a fővárost - mondta Gulyás. Baranyi Krisztina Orbán Viktortól azt a választ kapta, hogy a kormány kifizeti a fővárosi dolgozók bérét. Miért nem a fővárosnak utalják át ezt a több milliárd forintos összeget? Gulyás szerint azért, mert Karácsony Gergely október 29. óta nem írja alá a szerződést, amit küldtek neki. A kormány vállalja, hogy decemberig mindent ki fog fizetni a fővárosnak (a trolik 8,8 milliárdos árát és a 12 milliárdos béreket), amit ígért, de a szolidaritási adó be nem fizetésétől nem tudnak eltekinteni.

Ismét Szőlő utca A kormány nem tudott a Szőlő utcai videókról. De politikai felelősséget vállalunk, ezért hoztuk az új döntéseket. Nem igaz, hogy Orbán Viktor fél évvel ezelőtti kijelentése óta, miszerint ki kell vizsgálni mindent a Szőlő utcában, azóta nem történt semmi - válaszolt Gulyás újságírói kérdésre. Ha eddig a rendőrség nem tudott eddig hatékony lenni, akkor jó döntés rájbízni ezeket az intézményeket? Igen, jó döntésnek tartjuk, mert eddig nem volt rendőri irányítás alatt- mondta a miniszter. Arra a kérdésre, hogy 2018-ban Orbán Viktor azt mondta, hogy az Index fake news-gyár, Gulyás azt mondta, ezt nem kommentálja. Hogy hiteles forrásnak tartja-e, azt mondta, hogy van, amit hitelesnek tartott, és van, amit nem. Bántalmazott nők: az isztambuli egyezmény egyes részeit továbbra sem akarjuk ratifikálni - mondta Vitályos Eszter a Képzőművészeti Egyetemen történt erőszakolási történet kapcsán.

Szőlő utca A kormányülésen szóba került a Szőlő utca is. A belügyminiszter elmondta, hogy nyomozás folyik, ennek folytán letartóztatások történtek. Az ügy tálalása politikai célok által meghatározott, de ez egy fiatalkorúak börtöne - tette hozzá Gulyás. Azt is látni kell, hogy itt nem elég az itteni szociális fenntartás, ezért arról döntöttünk, hogy az egyes nevelőintézetekben lévő fiatalokat rendőri irányítás és megfigyelés alá rendeljük. Talán így megelőzhetőek a túlkapások. A kormány korábban valamennyi vezető átvilágítását elrendelte - mutatott rá a miniszter. Úgy látszik, ez nem volt elégséges.

Lakossági energiatároló program Nagy előrelépés történt a napenergia terén, 2010-ben 10 megawatt volt, ma 8100 megawattos a teljesítmény nagysága. Ma ez egy atomerőmű képességének megfelelő nagyság. Ezért 100 milliárd forintos keretösszegben lakossági energiatároló programot hirdetünk. Az vehet részt, akinek van napeleme, vagy vállalja a telepítését: 10 kilowatt energiatárolót tud vásárolni 2,5 millió forintos vissza nem térítendő kormányzati segítséggel. A pályázatot január elején írjuk ki. Döntést hozott a kormány az M86-os gyorsforgalmi utat koncessziós formában fejleszti. A repülőtéri gyorsvasút szintén koncessziós formában valósul meg, 2026 januárban kiírja a nemzetgazdasági miniszter a koncessziót, amely 27 km-es szakaszra szól majd. Hat év alatt készül el a beruházás, 19 perc lesz a Nyugati pályaudvarig az út. A jegy 3-4000 forint lesz.