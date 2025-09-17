Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közélet Gulyás Gergely Vitályos Eszter Kormányinfó

Kormányinfó: Gulyás Gergely bejelentette a nyugdíjemelést – kövesse velünk percről percre!

Kollár Dóra
Kollár Dóra

A kormányülés napján tartják a Kormányinfót.

Ma a megszokott csapat, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő várja az érdeklődőket a Karmelitában. A szokásos menetrendtől eltérően, egymás után már a második héten rendezik meg a tájékoztatót. Téma akad bőven, ahogy arról beharangozónkban is olvashatott:

Kollégánk a helyszínen kérdez a minisztertől és a kormányszóvivőtől, percről percre tudósításunk mellett figyelheti lapcsoportunk kérdéseit is. 

Alföldi Tej felvásárlása

Valóban a görög Hellenic Dairies akarta megvásárolni a céget - erősítette meg Gulyás Gergely. Szavai szerint Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter jól döntött, hogy nemzetgazdasági érdek ellenesnek nevezte a tervezett felvásárlást, és megtiltotta azt.

Gulyás nem zárta ki, hogy a magyar állam megvenné a céget, de szavai alapján a kormány azt preferálja, hogy magyar magántulajdonban maradjon, a cégre vannak magyar érdeklődők is. 

Orbán Viktor magánrepülése

Gulyás Gergely megpróbálja kideríteni, hogy hányszor vett igénybe magánrepülőt Orbán Viktor. 

Szja-kérdések és a Tisza

A Tisza Párt szja-terveivel kapcsolatban kérdezik a minisztert, Gulyás Gergely nem tud arra egyértelmű választ adni, hogy létezik-e egy olyan dokumentum, amely valóban a Tisza állítólagos adóemelési, a kormány által szórólapkampányban is terjesztett terveket igazolja - csak az Index által bemutatott, a Magyar Péter által többször is megcáfolt dokumentumra hivatkozik. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf meglőtt testőre

Gulyás Gergely szavai szerint a meglőtt testőr saját fegyverét sütötte el véletlenül, nem volt befolyásoltság alatt. A honvédelmi minisztert nem négy, hanem két testőr kísérte a törökországi úton - derült ki a miniszter szavaiból. 

Gulyás szavai szerint a honvédelmi miniszter nem volt veszélyben, személyi hiba történt, ilyesmi előfordul. A honvédelmi miniszter védelmével kapcsolatban nem történt változás az eset előtt és után sem. 

A frakcióülés a Kormányinfóba is beavatkozik

17.20-ig tartják a Kormányinfót, utána a kormányszóvivő és a miniszter a Fidesz frakcióülésére megy.

 

Vitályos Eszter a beruházásokról beszél

A kormányszóvivő szavai szerint az elmúlt héten 10,2 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások. A felsorolt létesítmények közül a legnagyobb tételt az új szekszárdi uszoda elkészülte jelentette, ez több mint 7 milliárd forint volt. Valósultak meg emellett víztározók, vízelvezetők, közösségi terek is például. 

Otthon Start

Beszámolót hallgatott meg a kormány a programról, átfogó adatok október elején érkeznek majd. Átlagosan naponta ezer hiteligénylést adtak le, Gulyás szavai szerint több mint tízezer ilyen hiteligénylést nyújtottak be két hét alatt. 

Az Otthon Start országos szinten is népszerű, a hiteligények megoszlása nagyjából lélekszám-arányos - tette hozzá. A kormány úgy számol, hogy idén 10-15 ezer lakás építése indulhat meg. 

Jön az újabb nemzeti konzultáció

Az adórendszerről kérdez a kormány, fontosnak tartják erről a párbeszédet - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Szavai alapján az egy- és többkulcsos adórendszerről, a családi adókedvezményekről, az anyák és a 25 év alattiak szja-mentessége szerepelhet egyebek mellett a konzultációs íveken majd. 

Kiegészítő nyugdíjemelés mértéke

A nyugdíjasinfláció mértéke 4,8 százalék volt, a nyugdíjasoknak 1,6 százalékos emelés jár visszamenőlegesen - ez átlagosan 51 ezer forintot jelent éves szinten a járandóságot kapóknak. Ezt novemberben és decemberben két részletben folyósítják majd. A kormány 112 millió forintot költ erre, ezt korábban elkülönítették már. 

Kezdődik a Kormányinfó

Érkeznek a bejelentések.

A Kormányinfó késik

A várakozókat a közmédia migrációs hírekkel szórakoztatja. Addig is, olvasta már reggeli vezetőcikkünket a közmédiához áramló közpénzekről?

Hamarosan kezdünk

Legutóbb múlt héten volt Kormányinfó, ha esetleg nem emlékezne, hogy miről beszéltek Gulyás Gergelyék. korábbi közvetítésünket itt találja: 

