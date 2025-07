Kormányközeli üzletember húzott hasznot az ukrán EU-tagságról szóló szavazásból

Az aHang a Voks2025 lezárása után közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnöki Kabinetirodának, hogy kiderítse, ezúttal ki és mennyiért készítette a szavazólapokat.

A Kabinetiroda válaszában azt írta, hogy 7 millió 800 ezer szavazólapot gyártottak le, a szolgáltatást pedig a Lounge Design Kft.-től rendelték meg.

A szavazólapok legyártása több mint 350 millió forintba került, és a kormányhoz ezer szállal kapcsolódó üzletember, Balásy Gyula cége, a Lounge Design Kft. készített el azokat.

A civil szervezet arra is kíváncsi volt többek között, hogy miért írták felül azt a kezdeti bejelentést, miszerint az ukrán EU-tagságról szóló szavazás más lesz, mint az eddigi megszokott nemzeti konzultációk, és nem lesz online kitöltési lehetőség. Azt is megkérdezték, hogy miként ellenőrizték, hogy egy magánszemély nem küldte vissza online és postai úton is a szavazólapokat.

A Kabinetiroda azt válaszolta, hogy a kormány az ellopott vagy elveszett szavazólapokkal kapcsolatos, több mint 22 ezer állampolgári bejelentésre tekintettel döntött úgy, hogy lehetővé teszi az online szavazást. A másik kérdésre azt válaszolták, hogy igazából csak bíztak az emberekben.

„A kormányzat tisztelettel fordul a magyar emberek felé, hisz abban, hogy a polgárok felelősségteljesen és becsülettel kívántak élni a véleménynyilvánítás lehetőségével egy nagy horderejű kérdésben” – írták válaszukban.

Az aHang szerette volna azt is megtudni, hogy hány szavazólapot küldtek ki postai úton. Erre azt a választ kapta, hogy azt nem tudják, mert még folyamatban van az elszámolás.

A civil szervezet azt is ki akarta deríteni, hogy hány forintba került a Voks2025 hirdetése összesen és tételesen (TV reklámok, online média felületeken való reklámozás, közösségi médiában reklámozás, nyomtatott sajtóban reklámozás). Erre nem kaptak érdemi választ.