Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Közélet DK Nyugdíj, öngondoskodás

Kormányváltás esetén így alakulna a nyugdíj

mfor.hu

A DK bemutatta nyugdíjprogramját és nyugdíjkalkulátort indított.

Gy. Németh Erzsébet szerint a nyugdíjasok ma a leginkább veszélyeztetett és kiszolgáltatott társadalmi réteg Magyarországon. Egy tisztességgel ledolgozott élet után, az évtizedek alatt befizetett adók és járulékok ellenére rengeteg idős ember szembesül azzal, hogy a tisztességes megélhetéshez viszont már nem elegendő a nyugdíja – fogalmazott az országgyűlési képviselő. „Ennek a kiszolgáltatottságnak fog véget vetni Dobrev Klára baloldali programja a kormányváltás után, mert a jobboldali pártok, a Fidesz és a Tisza nyugdíjprogramja sokkal kevesebbet ad, mint amennyit elvesz az idősektől” – fűzte hozzá.

„Az éles különbséget a baloldal és a jobboldal nyugdíjpolitikája között bárki könnyen ellenőrizheti a DK nyugdíjkalkulátorával, amelyet ezen a hétvégén indítunk el” – mondta, hozzátéve: a kalkulátorral bárki könnyen kiszámolhatja, mekkora nyugdíjra számíthat a DK kormányprogramja révén. Az első, és legfontosabb különbségnek nevezte a baloldali és a jobboldali nyugdíjprogramok között, hogy míg a Fidesz és a Tisza megtartaná a jelenlegi, infláción alapuló nyugdíjszámítást, addig a DK visszaállítaná a nyugdíjak 2010 előtti vegyes, úgynevezett svájci indexálását – mondta.

Közlése szerint emellett szélesebb sávban, azonnali nyugdíjemelést hajtanának végre, a 150 ezer forint alatti nyugdíjaknál 50 százalékos azonnali emelést, a 150 és 250 ezer forint közötti nyugdíjak esetében pedig átlagosan 25 százalékos azonnali emelést vezetnének be.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Magyar Péter videóval bizonyítja, hogy ők voltak többen október 23-án

Magyar Péter videóval bizonyítja, hogy ők voltak többen október 23-án

Folytatódik a számháború.

A tivornya után mindig jön a macskajaj

A tivornya után mindig jön a macskajaj

Jegyzet arról, hogy nőnek a vagyoni különbségek a szegények és a gazdagok között. Az inflációt már most is nehéz megfékezni, az osztogatásban pedig egymásra licitálnak a politikai erők. Félő, hogy a szegények isszák meg ennek is a levét. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Október 23-i számháború: az interneten a Tisza nyert fölényesen

Október 23-i számháború: az interneten a Tisza nyert fölényesen

Online fölényes győzelmet aratott a Tisza Párt.

Puzsér Róbert

„Ne itt adjál interjút!” – inzultálták Puzsér Róbertet a Kossuth téren

A publicista épp lapcsoportunk, a Klasszis Média stábjának nyilatkozott, amikor egy férfi, aki feltételezhetően a Békemenettel érkezett a helyszínre, kérdőre vonta és távozásra szerette volna bírni.

Magyar Péter: Orbán Viktor az új Kádár, megnyitjuk az ügynökaktákat

Magyar Péter: Orbán Viktor az új Kádár, megnyitjuk az ügynökaktákat

Magyar Péter egy minden korábbinál nagyobb országjárást is bejelentett.

Érkezik a tömeg a Hősök terére, Magyar Péter beszédére várva

Érkezik a tömeg a Hősök terére, Magyar Péter beszédére várva

A Nemzeti Menet a vidékről érkező vonulók bevárása miatt késve indult el, 14 óra után a Deák Ferenc térről.

Dobrev Klára és gyermeke

A DK elnöke a Nagy Imre-háznál emlékezett meg október 23-ról

Dobrev Klára az 1956-os szerepvállalása miatt kivégzett politikus emlékházánál járt a magyar forradalom és szabadságharc napján.

Magyar Péter

Magyar Péter már gőzerővel készül az ünnepi beszédére

Hamarosan indul a Tisza Párt október 23-i menete is. 

Ki vesz ma nagyobb politikai lendületet? Ezt várja a beszédektől a politikai elemző

Ki vesz ma nagyobb politikai lendületet? Ezt várja a beszédektől a politikai elemző

Ruff Bálint szerint a Fidesznek a választásokig minden napot kétszeresen kell megnyernie.

Háromszor annyian lesznek Magyar Péterék rendezvényén, mint a Békemeneten?

Olvasóink szavazásunkra adott válaszai legalábbis erre utalnak.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168