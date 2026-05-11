Kormányváltás: már csak ez az utolsó mozzanat hiányzik

A hétfő reggeli starttól kedd délutánig lezajlik a 16 miniszterjelölti meghallgatás az Országházban, így akkorra teljessé válik a Tisza-kormány. Erről Radnai Márk, a Tisza alelnöke saját közössági oldalán közölte:
Brutális tempóban dolgozunk. Nincs ünneplés, nincs hátradőlés, munka van – írta.
Hozzátette: rohamtempóban készül fel az új kormány arra, hogy átvegye az ország irányítását egy kiürített államkasszával, visszatartott uniós forrásokkal és rengeteg megoldásra váró problémával.
Kiemelte:
már kedden 16:00-kor újabb plenáris ülés következik, ahol a miniszterek leteszik az esküt, és hivatalosan is megalakul az új magyar kormány.
Addig az az érdekes helyzet áll fenn, hogy jogilag a szmbaton hivatalba léoett új kormányfő, azaz Magyar Péter irányítja Orbán Viktor korábbi miniszterelnök tárcavezetőit.