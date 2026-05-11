1p

Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Online Klasszis Klub élőben Szalay-Berzevizcy Attilával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, a BÉT korábbi elnökét!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Közélet Magyar Péter programja Tisza Párt

Kormányváltás: már csak ez az utolsó mozzanat hiányzik

mfor.hu

Kedd délutánig kell még várni ahhoz, hogy teljesértékű legyen az új kormány.

A hétfő reggeli starttól kedd délutánig lezajlik a 16 miniszterjelölti meghallgatás az Országházban, így akkorra teljessé válik a Tisza-kormány. Erről Radnai Márk, a Tisza alelnöke saját közössági oldalán közölte:

Brutális tempóban dolgozunk. Nincs ünneplés, nincs hátradőlés, munka van – írta.

Hozzátette: rohamtempóban készül fel az új kormány arra, hogy átvegye az ország irányítását egy kiürített államkasszával, visszatartott uniós forrásokkal és rengeteg megoldásra váró problémával.

Kiemelte:

már kedden 16:00-kor újabb plenáris ülés következik, ahol a miniszterek leteszik az esküt, és hivatalosan is megalakul az új magyar kormány.

Addig az az érdekes helyzet áll fenn, hogy jogilag a szmbaton hivatalba léoett új kormányfő, azaz Magyar Péter irányítja Orbán Viktor korábbi miniszterelnök tárcavezetőit.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A fideszes Németh Zsolt szerint most fejeződik be a rendszerváltás

A fideszes Németh Zsolt szerint most fejeződik be a rendszerváltás

Az új Országgyűlés megalakulását követően nem elkezdődik a rendszerváltozás, hanem befejeződik, véget ért a posztkommunizmus időszaka – írta Németh Zsolt (Fidesz) országgyűlési képviselő vasárnap a Facebookon.

Magyar Péter miniszterelnök beszédét nézik kivetítőn a Tisza Párt egész napos „rendszerváltó népünnepély” elnevezésű rendezvényének résztvevői az Országház előtti Kossuth Lajos téren az új Országgyűlés alakuló ülésének napján, 2026. május 9-én.

Keményen bírálta Magyar Pétert egy osztrák napilap

Nem volt teljesen pozitív a szombati nap külföldi visszhangja.  

Három visszaküldött törvény marad az új parlament tárgysorozatán

Itt a lista: ezt örökli az új Országgyűlés az előző ciklusból

Az újonnan megválasztott Országgyűlés tárgysorozatában automatikusan három visszaküldött törvény marad az előző ciklusból, ezek közül egy ciklusokon át öröklődő, 2017-ben benyújtott jogszabály a legrégebbi. Külön döntés nélkül lezártnak minősül a Fidesz-KDNP-s képviselők által benyújtott, a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat.

Két hazai településen is kinyitnak ma a szavazóhelyiségek

Két hazai településen is választás lesz vasárnap

Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást: Felsőszentmártonban polgármestert és képviselőket, Esztergomban pedig önkormányzati képviselőt választanak.

Itt látszik igazán, mennyire kikapott a korábbi kormánypárt – A hét ábrája

Itt látszik igazán, mekkorát tarolt az új kormánypárt – A hét ábrája

Így alakult az előző ciklusok Országgyűléseinek összetétele.

Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke – megalakult az új Országgyűlés

Megtartották az Országgyűlés alakuló ülését szombaton. Miniszterelnökké választották Magyar Pétert, a Kossuth téren ünnepelheti meg a tömeg a rendszerváltás óta a legnagyobb felhatalmazással rendelkező kormány hivatalba lépését.

A francia riviérán, egy Hermés-üzletben fotózták le Mészáros Lőrincet

A francia Riviérán, egy Hermés-üzletben fotózták le Mészáros Lőrincet

Egy indiai dizájner fényképezkedett a leggazdagabb magyarral, az Átlátszónak pedig más is megerősítette, hogy a fotó valóban friss.

Börtönbe vonult Tarsoly Csaba

Börtönbe vonult Tarsoly Csaba

Csütörtök reggel vitték II. kerületi otthonából börtönbe Tarsoly Csabát, a soltvadkeri takarékszövetkezeti ügyben két évet kapott. Az ellene hozott vádakért nem vállalt felelősséget, de önként vonult be.

Megélhetési költségek, infláció: ezek a legfontosabb problémák a magyarok szerint

Megélhetési költségek, infláció: ezek a legfontosabb problémák a magyarok szerint

Az Európai Unióban a közel-keleti háború miatt aggódnak az emberek leginkább, Magyarországon a megélhetés költségei okozzák a legnagyobb problémát. Az Eurobarométer felmérése rákérdezett arra is, hogyan ítélik meg az Oroszországgal szembeni szankciókat a magyarok.

Kiutasították Magyarországról az orosz kémet, aki az MCC-n keresztül is megkörnyékezhette a magyar elitet

Kiutasították Magyarországról az orosz kémet, aki az MCC-n keresztül is megkörnyékezhette a magyar elitet

Hétfőn utasították ki Magyarországról Artur Szuskovot feleségével együtt. Az MCC és az NKE John Lukács Intézete is azt közölte, hogy nem hívták meg a rendezvényeikre, a VSquare azonban több forrásból is úgy értesült, hogy ott épülhetett be a magyar elitbe.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak


MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG