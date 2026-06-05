Kormányzati felülvizsgálati dömping jön: lélegeztetőgépek, erdők és akkumulátoripar is napirenden

A határozat szerint a külgazdasági és külügyminiszter feladata, hogy soron kívül vizsgálja felül az állam által a Covid–19 világjárvány idején beszerzett lélegeztetőgépek beszerzési körülményeit, valamint az ezekhez kapcsolódó szerződéseket. A kormány azt is elrendelte, hogy készüljön javaslat arra, mely eredmények hozhatók nyilvánosságra a vizsgálat alapján.

Teljesítményértékelés nem lesz a tanév végén

Egy másik határozat alapján a most záruló tanévben nem alkalmazzák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az indoklás szerint a kormány álláspontja szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a valós teljesítmény mérésére, miközben jelentős adminisztrációs terhet jelent.

Az oktatásért felelős tárcának új jogszabályi keretet kell kidolgoznia a szakmai szervezetek bevonásával.

Fakitermelési moratórium szeptember végéig

A kabinet szeptember 30-ig fakitermelési moratóriumot rendelt el az állami tulajdonú, természetvédelmi elsődleges rendeltetésű, illetve Natura 2000-es erdőkben.

A korlátozás több kivételt tartalmaz, például nem vonatkozik a hatósági fakitermelésekre, a baleset- és életveszély elhárítására, az inváziós fafajok eltávolítására, valamint honvédelmi és katasztrófavédelmi célú sürgős intézkedésekre.

A kabinet szeptember 30-ig fakitermelési moratóriumot rendelt el

Fotó: Pixabay

Akkumulátoripar és hulladékgazdálkodás is napirenden

A kormány egyetértett az akkumulátorhulladék-kezelő helyszínek kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkör megszüntetésével is. Emellett egy tárcaközi munkacsoportnak augusztus végéig kell kidolgoznia egy új, átlátható és versenysemleges akkumulátoripari szabályozási koncepciót, amely a környezetvédelmi garanciák erősítését és az uniós jogharmonizációt is figyelembe veszi.

A kormány felülvizsgálja az állam és a MOL közös hulladékgazdálkodási koncessziós szerződését is, valamint jelentés készül annak eddigi működéséről és teljesítéséről.

Kiemelt közérdeknek minősítették a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszával kapcsolatos dokumentumok nyilvánosságát is. A beruházás átvilágítását és az adatok közzétételét is elrendelték, ugyanakkor a folyamatot nemzetközi szerződéses kötelezettségek is befolyásolhatják.