3p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Közélet

Kormányzati felülvizsgálati dömping jön: lélegeztetőgépek, erdők és akkumulátoripar is napirenden

mfor.hu

Több fontos kormányhatározat is megjelent a pénteki Magyar Közlönyben, amelyek alapján a kabinet több stratégiai területen is vizsgálatokat, felülvizsgálatokat és szabályozási szigorításokat indít. A döntések között szerepel a koronavírus-járvány alatt beszerzett lélegeztetőgépek ügyének áttekintése, fakitermelési korlátozások bevezetése, valamint az akkumulátoripari szabályozás átalakítása is. A pénteki Magyar Közlönyben nyolc kormányhatározat jelent meg, amelyek témáiról már a kormányszóvivők is röviden tájékoztatást adtak.

A határozat szerint a külgazdasági és külügyminiszter feladata, hogy soron kívül vizsgálja felül az állam által a Covid–19 világjárvány idején beszerzett lélegeztetőgépek beszerzési körülményeit, valamint az ezekhez kapcsolódó szerződéseket. A kormány azt is elrendelte, hogy készüljön javaslat arra, mely eredmények hozhatók nyilvánosságra a vizsgálat alapján.

Teljesítményértékelés nem lesz a tanév végén

Egy másik határozat alapján a most záruló tanévben nem alkalmazzák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az indoklás szerint a kormány álláspontja szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a valós teljesítmény mérésére, miközben jelentős adminisztrációs terhet jelent.

Az oktatásért felelős tárcának új jogszabályi keretet kell kidolgoznia a szakmai szervezetek bevonásával.

Fakitermelési moratórium szeptember végéig

A kabinet szeptember 30-ig fakitermelési moratóriumot rendelt el az állami tulajdonú, természetvédelmi elsődleges rendeltetésű, illetve Natura 2000-es erdőkben.

A korlátozás több kivételt tartalmaz, például nem vonatkozik a hatósági fakitermelésekre, a baleset- és életveszély elhárítására, az inváziós fafajok eltávolítására, valamint honvédelmi és katasztrófavédelmi célú sürgős intézkedésekre.

A kabinet szeptember 30-ig fakitermelési moratóriumot rendelt el
A kabinet szeptember 30-ig fakitermelési moratóriumot rendelt el
Fotó: Pixabay

Akkumulátoripar és hulladékgazdálkodás is napirenden

A kormány egyetértett az akkumulátorhulladék-kezelő helyszínek kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkör megszüntetésével is. Emellett egy tárcaközi munkacsoportnak augusztus végéig kell kidolgoznia egy új, átlátható és versenysemleges akkumulátoripari szabályozási koncepciót, amely a környezetvédelmi garanciák erősítését és az uniós jogharmonizációt is figyelembe veszi.

A kormány felülvizsgálja az állam és a MOL közös hulladékgazdálkodási koncessziós szerződését is, valamint jelentés készül annak eddigi működéséről és teljesítéséről.

Kiemelt közérdeknek minősítették a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszával kapcsolatos dokumentumok nyilvánosságát is. A beruházás átvilágítását és az adatok közzétételét is elrendelték, ugyanakkor a folyamatot nemzetközi szerződéses kötelezettségek is befolyásolhatják.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Holnaptól nem adnak ki vendégmunkás-tartózkodási engedélyeket Magyarországon

Holnaptól nem adnak ki vendégmunkás-tartózkodási engedélyeket Magyarországon

Június 6-tól Magyarország nem ad ki új vendégmunkás-tartózkodási engedélyeket külföldi munkavállalók számára – derül ki a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletből.

A börtönből posztolt Őrsi Gergely

A börtönből posztolt Őrsi Gergely

A II. kerületi önkormányzat működik, minden feladatot zökkenőmentesen ellát – írta a letartóztatott Őrsi Gergely Facebook-oldalán. Az MSZP-ből 2024-ben kilépett politikus megalapozatlannak nevezte a gyanúsítását az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben, az erről szóló üzenetét védőügyvédje közvetítésével tette közzé.

Börtön is járhat a hibás vagyonnyilatkozatokért, mától él a vendégmunkás-stop – ez volt a kormányszóvivői sajtótájékoztató percről percre

Percről percre közvetítésünk, kiderültek a csütörtöki kormányülés részletei.

Letartóztatták Őrsi Gergelyt és Láng Zsoltot is

Letartóztatták Őrsi Gergelyt és Láng Zsoltot is

A bíróság elrendelte a letartóztatást.  

Jogi lépéseket tesznek a Szoboszlai-öltözékből pénzt csináló cégek ellen

Jogi lépéseket tesznek a Szoboszlai-öltözékből pénzt csináló cégek ellen

A humoros felhasználást nem bánják.

Magyar Péterék már történelmi fölényben vannak

Magyar Péterék már történelmi fölényben vannak

Továbbra is óriási a Tisza előnye.

Júniustól már nem kell befizetni az Orbán-kormány egyik különadóját

Júniustól már nem kell befizetni az Orbán-kormány egyik különadóját

Kivezetik a kiegészítő bányajáradékot.

Sulyok Tamás szerint alkotmányos válsághelyzet jöhet

Sulyok Tamás szerint alkotmányos válsághelyzet jöhet

A köztársasági elnök erről ír posztjában.

Őrsi Gergely és Láng Zsolt letartóztatását is kezdeményezte az ügyészség

Őrsi Gergely és Láng Zsolt letartóztatását is kezdeményezte az ügyészség

A politikusok mindegyikét meg is gyanúsították.

Ejtették a vádat Karácsony Gergellyel szemben

Ejtették a vádat Karácsony Gergellyel szemben

Ezzel Vége a Budapest Pride-ügynek.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG