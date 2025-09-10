Kormányzati Tájékoztatási Központ: Orbán Viktor dublini útját az állam fizette

Hivatalos útnak minősül Orbán Viktor múlt hétvégi, nem hivatalos írországi látogatása, amikor a miniszterelnök Dublinba utazott, hogy a helyszínen tekintse meg az ír és a magyar válogatott világbajnoki selejtezőjét – ez következik a Kormányzati Tájékoztatási Központ 24.hu-nak küldött válaszából.

A lap hozzáteszi: a dublini kormányzat az út magánjellegét hangsúlyozta. Az ír külügyminisztérium az Irish Timesnak adott nyilatkozatában ugyanis azt közölte, hogy a magyar kormányfő privát céllal, kizárólag a mérkőzésre érkezett az országba, az úttal kapcsolatosan „nincsenek tervezett hivatalos események”, vagyis nem találkozott egyetlen ír politikussal sem.

Van ennek egy rendje. Amennyiben a miniszterelnököt nemzeti vagy nemzetközi sportszervezet vagy sportszövetség hívja meg egy eseményre, az hivatalos útnak minősül. Ilyenkor az utat az állam szervezi és fizeti – ezt közölte a portállal a Kormányzati Tájékoztatási Központ szerdán.

Az állam fizetett

Fotó: AFP

A KTK-t azt követően kérdezték meg ismét, hogy a miniszterelnök az Öt YouTube-csatornának adott, szerdán közzétett interjújában azt mondta: ilyen esetekben az utazása költségeit a magyar állam fizeti, mert a Magyar Labdarúgó Szövetség meghívására megy. Orbán szerint a parlament ezt a rendszert egyszer már megvitatta, és arra jutott, hogy rendben van. A KTK pedig egyenesen azt írta lapunknak, hogy erről „parlamenti döntés van”, ám hogy milyen döntésre utalnak, még nem válaszoltak.

Nem feleltek arra a kérdésre sem, hogy végül mekkora összeget fizettek vagy fizetnek ki az útért.

A magánrepülő, amelyből a hazaút után kiszállva megörökítették a kormányfőt, egyébként nem az MLSZ-elnök Csányi Sándor magángépe, hanem az Air-Invest Vagyonkelő Kft.-é. A cég a Csányi elnökölte OTP Bank 100 százalékos tulajdona. Mindez azért lényeges, mert a KTK korábban azt közölte: „Orbán Viktor az ír-magyar meccsre a szokásoknak megfelelően az MLSZ elnökével utazott el, és vele is utazott haza” – teszi hozzá a lap.