Van az a kisebb összeg, amiért korrumpálódnak a dolgozók

Vesztegetés elfogadásának bűntettével is vádolják a volt közalkalmazott vezetőt, aki a gyermekvédelemben dolgozott.

Hamarosan Magyarország és a kivételként kezelt Dánia lesz az a két uniós tagország, amely nem lép be az európai ügyészségbe.

A Spirit FM Több-kevesebb című műsorában bemutatott kutatás szerint a magyarok többsége 500 ezer és 5 millió forint közötti összegért hajlandó lenne visszaélést elkövetni munkahelyén, vagyis lényegében megvesztegethetőnek tekinti magát. A műsorban megszólaló Dr. Ragány Zoltán ügyvéd is megdöbbentőnek nevezte ezt az eredményt, hiszen szerinte ez azt mutatja, hogy a bűncselekmények elkövetésének pszichológiai küszöbe alacsonyabb, mint korábban feltételezték.

A Ragány Ügyvédi Iroda által finanszírozott kutatás szerint sok magyar viszonylag alacsony összegért is hajlandó lenne visszaélést elkövetni.

