Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Korrupció miatt emeltek vádat egy volt miniszter biztos ellen

65 milliót keresett a vád szerint.

A Központi Nyomozó Főügyészség korrupciós bűncselekmények miatt emelt vádat a Fővárosi Törvényszéken a jelenleg is lakóhely elhagyását tiltó bűnügyi felügyeletben lévő férfi – aki korábban miniszteri biztos volt – és társa ellen.

A Központi Nyomozó Főügyészség azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy az ügy fő vádlottja – aki korábban maga is tiszteletbeli konzul volt, majd a tiszteletbeli konzuli tisztviselőkkel való kapcsolattartásért felelős miniszteri biztosi feladatokat látott el – 2015-től, a kapcsolataira hivatkozva, pénzért magyar és külföldi embereknek különböző országokhoz köthető diplomáciai pozíciók megszerzését ígérte.

Három ember visszautasította a vádlott ajánlatát, míg egy negyedik elfogadta azt.

A bűncselekményekkel összefüggésben a volt miniszteri biztos vádlott közel 65 millió forint jogtalan előnyre tett szert, amelynek biztosításáról a nyomozás során az ügyészség intézkedett – írták.

(MTI)

Martin József Péter közgazdász, szociológus az augusztus 27-ei élő műsorunk vendége volt. A Klasszis Klub Live 5. évfolyamának 82. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

