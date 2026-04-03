Körvonalazódik az amerikai alelnök budapesti programja

Hivatalossá vált, hogy JD Vance, az Egyesült Államok alelnöke április 7-8. között Magyarországra látogat. A Miniszterelnökség már két meghívót is küldött a sajtó részére olyan eseményekről, amelyeken az alelnök és Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz.

Az első ilyen program a Miniszterelnökség épületében, a Karmelita kolostorban lesz, ahol 13:20-tól Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke közös sajtótájékoztatót tart JD Vance-szel, az Amerikai Egyesült Államok alelnökével. Ezután az MTK Sportparkba látogat el a két politikus, a magyar-amerikai barátság napja alkalmából megrendezett nagygyűlésre. A nagygyűlés 17 órakor kezdődik, és mindketten felszólalnak majd az eseményen.

Azokat az utakat, amelyeken amerikai alelnök közlekedik, lezárják, és a környező mellékutcákban is forgalomkorlátozások lesznek. A parkolás is tilos ezeken a helyeken, az ott parkoló autókat a rendőrség elszállítja.