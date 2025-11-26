1p
Közélet Kósa Lajos

Kósa Lajos most tényleg meglepetést okozott

mfor.hu

Nem ő lesz a kormánypártok jelöltje Debrecenben.

A 444 szúrta ki a Fidesz alelnökének bejelentését, miszerint az elmúlt választásoktól eltérően nem ő lesz a kormánypárti induló Debrecenben, a Hajdú-Bihar 1-es választókerületben. Elárulta azt is, hogy Barcsa Lajos alpolgármester fog indulni.

A portál cikkében emlékeztetett, Kósa egyike azon négy fideszes politikusnak Orbán Viktorral, Kövér Lászlóval és Németh Zsolttal, akik 1990 óta tagjai a parlamentnek. Ugyanakkor Kósa Lajos vélhetően országgyűlési képviselő marad 2026 után is, mert listán indítja őt a pártja – tették hozzá.

A politikus egyébként a fideszes alelnökségével magyarázta, hogy nem indul, szavai szerint pártja jelöltállítási logikájából következik mindez. A 444 ugyanakkor megjegyezte, Kósa 2022-ben is a Fidesz alelnöke volt, míg például Németh Szilárd szintén alelnökként két egyéni választást is elveszített.

