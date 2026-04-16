Köszöni, de nem kéri: Magyar Péter nem fogadott el egy felajánlást

Nincs félnivalója a leendő miniszterelnöknek. 

„Köszönöm az országos rendőrfőkapitány felajánlását, de továbbra sem kérek rendőri személyi védelmet” – közölte Facebook-oldalán Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök. Hozzátette, sem 24 órás, sem más fajta védelemből nem kér.

„Eddig sem volt félnivalóm, és igyekszem úgy dolgozni, hogy ezután se legyen”" – tette hozzá

A Telex cikke emlékeztet arra, hogy egy 1996-os kormányrendelet „a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről” szabályozza, kinek jár személyi védelem. Eszerint a Terrorelhárítási Központ védi a köztársasági elnököt és családtagját, a miniszterelnököt, a külpolitikáért felelős minisztert és a legfőbb ügyészt, a velük közös háztartásban élőket, más, törvényben meghatározott személyek ideiglenes védelmét. A Készenléti Rendőrség ezt kiegészítendő nagyrészt a külföldi személyek védelméért felel. A védett személyek nyilatkozatban lemondhatnak a védelemről.

Magyar Péter Hernádi Zsolttal egyeztet

Magyar Péter Hernádi Zsolttal egyeztet

Van fideszes politikus, aki csütörtökön már a bíróság előtt ült

Van fideszes politikus, aki csütörtökön már a bíróság előtt ült

Kövér Lászlóék is elkezdik átadni a terepet

Kövér Lászlóék is elkezdik átadni a terepet

Matolcsy György szerint most a bőség kora jön

Matolcsy György szerint most a bőség kora jön

Nem veszi át Orbán Viktor hűlt helyét Magyar Péter

Nem veszi át Orbán Viktor hűlt helyét Magyar Péter

