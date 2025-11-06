Kötelességeire figyelmezteti Budapestet a Magyar Államkincstár

A Kúria döntött, és „a szolidaritási hozzájárulást mint a fővárosi önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettséget, illetve jogszerűségét nem vonta kétségbe” – közölte a Magyar Államkincstár (MÁK) csütörtökön az MTI-vel.

A MÁK hozzátette, indokolásban a Kúria külön is rögzítette, hogy a fővárosi önkormányzat is köteles hozzájárulni a költségvetéshez.

A Kúria nem állapított meg a Magyar Államkincstár terhére visszafizetési kötelezettséget. A Magyar Államkincstár a továbbiakban a szolidaritási hozzájárulás befizettetése során a Kúria mostani útmutatása szerint jár el – írták.

Karácsony Gergely főpolgármesternek ismét feladták a leckét

Fotó: MTI