1p
Közélet Bíróságok, perek, közjegyzők, cégjog Budapest Magyar Államkincstár

Kötelességeire figyelmezteti Budapestet a Magyar Államkincstár

mfor.hu

A Kúria a szolidaritási hozzájárulást mint a fővárosi önkormányzat fizetési kötelezettségét nem vonta kétségbe – hívja fel a figyelmet az intézmény.

A Kúria döntött, és „a szolidaritási hozzájárulást mint a fővárosi önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettséget, illetve jogszerűségét nem vonta kétségbe” – közölte a Magyar Államkincstár (MÁK) csütörtökön az MTI-vel.

A MÁK hozzátette, indokolásban a Kúria külön is rögzítette, hogy a fővárosi önkormányzat is köteles hozzájárulni a költségvetéshez.

A Kúria nem állapított meg a Magyar Államkincstár terhére visszafizetési kötelezettséget. A Magyar Államkincstár a továbbiakban a szolidaritási hozzájárulás befizettetése során a Kúria mostani útmutatása szerint jár el – írták.

Karácsony Gergely főpolgármesternek ismét feladták a leckét
Karácsony Gergely főpolgármesternek ismét feladták a leckét
Fotó: MTI

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Székesfehérvár eladja részesedését a Videoton FC-ben

Székesfehérvár eladja részesedését a Videoton FC-ben

Kiírta a pályázatot a Videoton FC-ben lévő önkormányzati üzletrész értékesítésére Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester.

Ultimátumot kapott Karácsony Gergely

Karácsony Gergely is ultimátumot kapott

Az Egységes Közlekedési Szakszervezet csütörtökön 168 órát adott a kormány-főváros tárgyalások újraindítására, ellenkező esetben hozzálátnak a sztrájkok szervezéséhez.

Iványi Gáborra két év felfüggesztett börtönt kért az ügyészség

Iványi Gáborra két év felfüggesztett börtönt kért az ügyészség

A metodista lelkész a NAV házkutatását az Oltalom egyesület székházában erőszakkal kívánta megakadályozni, ellenzéki politikusokkal karöltve.

Az adatvédelmi hatóság már vizsgálja a Tiszától szivárgó neveket taglaló lapokat

Az adatvédelmi hatóság már vizsgálja a Tiszától szivárgó neveket taglaló lapokat

A NAIH kérelemre indított eljárásokat.

Az egri vár bejárata

Falomlás Egerben – bánhatják a turisták

Az egri vár Föld-bástyája külső falának egy része éjjel 1 óra 9 perckor szinte egy pillanat alatt leomlott.

Karácsony Gergely csettinthet – győzött Budapest a szolidaritási adó ügyben

Karácsony Gergely csettinthet – győzött Budapest a szolidaritási adó ügyben. Frissítve!

A Kúria minden pontban a fővárosi önkormányzatnak adott igazat a Magyar Államkincstárral szemben a szolidaritási hozzájárulás ügyében indított perben a szerdai tárgyaláson, és helyben hagyta a Fővárosi Törvényszék ítéletét.

Magyar Péternek szerint Sulyok Tamásnak mennie kell, de még valakit küldene utána

Magyar Péter szerint Sulyok Tamásnak mennie kell, de még valakit küldene utána

Bíróság előtti felelősségrevonást is ígér a Tisza elnoke.

Az adatbotrány sem talált be a Tisza-szavazóknál, de van azért aggódnivalója Magyar Péternek

Az adatbotrány sem talált be a Tisza-szavazóknál, de van azért aggódnivalója Magyar Péternek

Felmérés készült a botrány hatásairól.

Be kell ugrania tankolni Orbán Viktoréknak – itt követheti, merre járnak

Nem megy egyből.

Valami nagyon nem stimmel a Kárpátalja visszacsatolásáról szóló hírrel?

Valami nagyon nem stimmel a Kárpátalja visszacsatolásáról szóló hírrel?

Rácz András megint kellemetlen kérdéseket tesz fel.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168