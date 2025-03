Kovács Petra álnevet használhatott Matolcsy György fia

A Válasz Online szerint egy szűk üzleti kör sajátjaként kezeli azt a jegybanki vagyont, amely 2015–2016-ban „vesztette el közpénzjellegét”. A magántőkealapok mögött álló csoport az új MNB-elnök, Varga Mihály elől is igyekezett elzárni ezt a vagyont. A lap forrásai szerint a Fideszben is egyre többen úgy vélik, hogy „kígyót melengettek a keblükön” a Matolcsy családdal.

Dokumentumok szerint a nemzeti banki források kezelését Matolcsy Ádám irányította, aki „Kovács Petra” fedőnéven is tevékenykedhetett. A lap szerint több tucat vállalatvezető kapott erről a névről üzeneteket, és ezek a dokumentumok a hatóságok számára is elérhetők lehetnek.

A Válasz Online arról ír, hogy a Fidesz ott hibázott, hogy Matolcsy Györgyöt és környezetét mentesítette az állami kontroll alól. Az MNB új vezetése akár büntetőjogi lépéseket is tehet a vagyont visszaszerezni, de ez kockázatokat is hordozhat a kormány számára, mivel a Matolcsy-kör akár vissza is szólhat, például azzal, hogy a kormányzat más szereplői is hasonló módon jártak el a közvagyonnal.

A cikk felidézi, hogy az MNB az elmúlt években jelentős vagyont mozgatott, amelyből 266 milliárd forint az alapítványi szférába került. A Pallas Athéné Alapítványok kezelésére létrehozott Optima Befektetési Zrt. és az Optimum Ventures magántőkealapok révén az MNB jelentős ingatlanpiaci szereplővé vált. Az alapítványi pénzek egy része a svájci Ultima Capital SA-ba került, amely luxusingatlanokat üzemeltet Európában.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) eddig nem tett közzé jelentést a Matolcsy-családhoz köthető ügyekről, de az új jegybanki vezetés „minden jogi lehetőségre kiterjedő vizsgálatot” ígér. Az MNB alapítványi cége, az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt., az elnökváltás előtti napokban Matolcsy Ádám üzleti köréhez került. A cég tulajdonjogát egy Közép-Európai III. Magántőkealap nevű entitás vette át, amelyet a Quartz Befektetési Alapkezelő irányít.

Stofa György, aki kulcsszerepet játszott az átjátszásban, a Varga-féle vezetés döntése nyomán távozott a Pallas-Optima tisztségeiből. A Quartz Befektetési Alapkezelő egyetemeket, sportcentrumokat és más vagyonelemeket is kezelt, köztük a Budapesti Metropolitan Egyetemet, a Marczibányi Sportcentrumot és a Mind Klinikát.

A Quartz-világ és a Matolcsy család egy rózsadombi ingatlanban központosította tevékenységét, amely korábban az MNB tulajdonában volt. Az ott működő cégek között szerepelt a Quartz Befektetési Alapkezelő, az MNB kommunikációs beszállítói és egyéb érdekeltségek.

A cikk végén a lap megjegyzi, hogy a Quartz-alapok továbbra is jelentős tulajdonrésszel rendelkeznek az MBH Bankban, de várható, hogy ezt a részesedést a Matolcsy-körnek át kell adnia. Emellett bizonytalan a GTC és a Quartz közös irányítása alatt álló NAP Nyrt. jövője is, mivel annak sorsa attól függhet, hogyan alakul a Matolcsy-klán politikai megítélése. A lap szerint a NER-ben senki sem rendelkezik biztosított, állandó befolyással, így a kormány döntése befolyásolhatja Matolcsyék további helyzetét.