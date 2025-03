Kovács Zoltánék vadászújságja nyeli a közpénzt

A lap további támogatást kap az Országos Magyar Vadászkamarától is: a 24.hu szerint 2023-ban 350 millió forintot utaltak a Nimródnak. Ezzel párhuzamosan a kiadvány eladásaiból származó bevételek 2022-ről 2023-ra jelentősen megugrottak: míg korábban 20 millió forint volt ez az összeg, 2023-ban már 290 millió forintra nőtt.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!