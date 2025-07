Kövér László kitiltja, majd be nem járásért bünteti meg Hadházy Ákos képviselőt

Hadházy Ákos felháborodva írja a Facebook posztjában:

„Miután Kövér László kitiltott a »parlamentből«”, azért büntetett meg 800 ezer forintra, mert nem voltam bent szavazni!!!” – kezdi írását a képviselő.

„Az »indoklás« szerint miután ő a kitiltásomról döntött és ezt hivatalosan közölte is velem, az még nem volt jogerős... Jogerős csak akkor lett a dolog, amikor azt a »parlament« is elfogadta. A kettő között azonban szerinte be kellett volna mennem a nem tisztelt házba szavazni, hogy láthassuk egymást... És mivel nem voltam bent, pénzbüntetésre ítélt” – folytatja.

„Értik ezt? Persze, hogy értik. Van ebben logika, hiszen a legbetegebb elmében is van valamennyi. A logika itt a nettó szemétkedés és annak megmutatása, hogy ő ezt is megteheti velem. Ijesztő belegondolni, hogy még erre is személyesen figyelt (mert azt nem hiszem, hogy az országgyűlés hivatalában lenne erre külön ember)” – érvel Hadházy Ákos.

Ezekután „remélhetőleg tényleg utoljára” támogatói anyagi segítségét kéri a büntetési pénz kifizetéséhez.

Régi ügy

Kövér László március végén tiltotta ki Hadházyt és a Momentum politikusait, de csak április végén nyújtotta be határozati javaslatait a kitiltások, bírságok ügyében. A politikusokat azért büntette, mert füstgyertyákkal, szovjet himnusszal és Orbán Viktort Putyin elnökkel csókolózó képek szórásával próbálták akadályozni a gyülekezési jogról szóló törvény módosítását – idézi fel a 24.hu.