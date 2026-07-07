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Kövér László jogtalanul szabott ki 10 milliós büntetést Szabó Tímeára

mfor.hu

A politikusnő pert nyert az egykori házelnökkel szemben. 

Győzelmet aratott Szabó Tímea Kövér László korábbi házelnökkel szemben az Emberi Jogok Európai Bíróságán. A korábbi országgyűlési képviselő közösségi oldalán bejelentette, hogy a strasbourgi bíróság kimondta: a Fidesz jogtalanul szabta ki rá az eddigi legnagyobb, 10 millió forintos parlamenti bírságot. Szabó még 2021 júniusában, a kínai Fudan Egyetem budapesti beruházása elleni tiltakozásul egy Fidesz-logóval montírozott kínai zászlót mutatott fel az ülésteremben.

A nemzetközi testület döntése értelmében a fegyelmi büntetés súlyosan megsértette a képviselő véleménynyilvánítási szabadságát.

Nemzetközi szinten kapott igazat tehát Szabó Tímea a Magyar Országgyűlés fideszes vezetésével szemben. A Párbeszéd képviselője posztjábal arról ír, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága megsemmisítette a rá korábban kirótt gigantikus politikai büntetést. 

A nemzetközi hatóság kimondta
A nemzetközi hatóság kimondta
Fotó: Facebook/Szabó Tímea

 

Pert nyertem Kövér László és a Fidesz ellen a strasbourgi bíróságon! Az Emberi Jogok Európai Bírósága kimondta: a Fidesz gyenge idegzetű házmestere jogtalanul büntetett 10 millió forintra − kezdte beszámolóját Szabó Tímea.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága mostani ítéletében egyértelműen Szabó Tímeának adott igazat. A testület kimondta, hogy Kövér László és a Fidesz-többség megsértette az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikkét, amely a véleménynyilvánítás szabadságát rögzíti.

A strasbourgi indoklás szerint a kirótt fegyelmi büntetés „nem volt szükséges egy demokratikus társadalomban”.

A Bíróság szerint a Parlament köteles tiszteletben tartani a 10. cikkben foglalt arányosság elvét fegyelmi jogköre gyakorlása során. Ez többek között azt követeli meg, hogy a kiszabott szankció megfeleljen a fegyelmi vétség súlyának. Hát, a 10 millió forint nem volt egészen arányos – mutatott rá a döntés lényegére.

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