Kövér László megmagyarázta Orbán Viktor bizonyítványát

Magyar Péter reakciójáról azt mondta: „Ezek nem tudnak mást, csak rombolni és gyalázkodni, ócska, nyilas meg olykor komcsi propagandával operálni. Bármihez is nyúlnak, az bemocskolódik – így van ez a nemzetpolitikával is. Az bízzon bennük a nemzeti ügyek tekintetében, akinek két édesanyja volt.”

Példaként Szlovákiát és Szerbiát említette, ahol – mint mondta – a magyarellenesség nem szűnt meg teljesen, de „kölcsönös gesztusok után elindult egy megbékélési folyamat”, és „stratégiai szövetség formálódott, az ottani magyarság helyzete is jelentős mértékben javult.” Hozzátette:

„Az AUR elnöke példátlanul messze ment korábban a magyarellenes gesztusok és kijelentések megtételében, vagy akár akciók szervezésében. Teljes mértékben megértjük az ebből fakadó aggodalmakat, amiket mi is osztunk” – mondta Kövér László a Mandinernek adott interjúban. A házelnök arra reagált, hogy Orbán Viktor korábban méltatta az RMDSZ által is magyarellenesnek nevezett George Simion román elnökjelöltet.

