Kövér László nem elégszik meg a tízmilliókkal, még tovább megy az ellenzéki képviselők ellen

A házelnök több éves összehasonlításhoz képest is szigorúan büntetett.

Kapcsolódó cikk Tényleg rekordvastagon fogott Kövér László tolla – erre korábban nem volt példa A házelnök több éves összehasonlításhoz képest is szigorúan büntetett.

Az Országgyűlés elnöke Bedő Dávid, dr. Hadházy Ákos, Lőcsei Lajos és ismeretlen tettesek ellen nyújtotta be a dokumentumot a Legfőbb Ügyészséghez, az Országgyűlés ülésén elkövetett rendbontás miatt.

A rekordbírságok után még egy feljelentéssel is megkínálja a házelnök a gyülekezési törvény szigorítása ellen demonstráló képviselőket.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!