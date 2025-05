Kövér László szavai alapján igaza volt Magyar Péternek és Hadházy Ákosnak

Kapuváron tartott politikai fórumot szerdán este Kövér László, az Országgyűlés elnöke. A fórumról távozva a fideszes politikus a Gulyáságyú Média kérdésére elismerte: Polt Péter legfőbb ügyészt valóban jelölik az Alkotmánybíróságba. Ennek szerinte az az oka, hogy Polt „kiváló alkotmánybíró lesz”.

A kormánypárt részéről eddig nem kommentálták azokat az értesüléseket, amelyről az Mfor is írt – Magyar Péter, majd Hadházy Ákos is arról számolt be a közösségi oldalain, hogy Polt hamarosan távozhat a legfőbb ügyészi posztról. Ezt később a 24.hu más forrásai is megerősítették.

Kapcsolódó cikk Úgy tűnik, megvan Polt Péter lehetséges új pozíciója Polt Péter nem jár rosszul.

Az Országgyűlés – amelyben jelenleg kétharmados többsége van a kormánypártoknak – így még a jövő évi országgyűlési választás előtt új legfőbb ügyészt választhat, akinek megbízatása 9 évre szól.