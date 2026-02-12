Kövesse a Kormányinfót percről-percre az Mforon!

1p
Közélet Gulyás Gergely Vitályos Eszter Kormányinfó

Vámosi Ágoston
Vámosi Ágoston

A választás előtti hónapokban Gulyás Gergely és Vitályos Eszter már heti rendszerességgel tart Kormányinfót. Az Mforon 10 órától percről percre követhetik, miről döntött a kormány, és összefoglaljuk a legütösebb kérdéseket, illetve az azokra adott válaszokat is.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő tartja ezúttal is a 10 órakor kezdődő Kormányinfót. Arról már az Mfor is beszámolt, hogy a kormány döntött az árrésstop meghosszabbításáról, de az újságírók bizonyára a gödi akkumulátorgyár környezetszennyező hatásairól, és a Paks 2-projekt alakulásáról is kérdezni fogják a politikusokat. A kezdést követően percről percre beszámolunk a legújabb bejelentésekről.

Annyira súlyos a kátyúhelyzet, hogy Gulyás Gergely is megszólalt az ügyben

A miniszter először az árrésstop meghosszabbítására emlékeztetett, és elmondta: több multicég, köztük a Tesco és a Spar felszólalt a döntés ellen.

Lázár János építési és közlekedési miniszter a kátyúhelyzetről is beszélt a szerdai kormányülésen. Országszerte 4500 kátyút azonosítottak az útellenőrök, ezek kijavítására a Magyar Közútnak 8,2 milliárd forint áll rendelkezésére. A kormányhoz azonban csak 31 ezer kilométer közút tartozik, 182 ezer kilométer az önkormányzatok tulajdona. Ezért a kormány a települések vezetőinek segítségét kéri a kátyúk minél hamarabbi kijavításához. Gulyás hozzátette: csak akkor lehet a fagy okozta károkat tartósan kijavítani, ha a hőmérséklet is tartósan fagypont felett marad.

