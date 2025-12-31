1p
Közélet Szlovákia

Közel 160 millió forint magyar állami pénzt kapott egy ismeretlen szlovák szervezet

mfor.hu

Ebben az évben is átnézte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által Szlovákiában kiosztott támogatásokat a Napunk. A lap egy fél éve alapított szervezetet is talált, amelyhez dől a magyar állami pénz.

400 ezer euró magyar állami forráshoz jutott egy ismeretlen, fél éve alapított szlovák szervezet – írja a Napunk. A Pro Hungarica Communitate Polgári Társulás első nekifutásra nyerte el a 159 millió forintnak megfelelő támogatást működésre és programokra.

A civil szervezet 2025. április 30-án jött létre a finstat.sk oldalon nyilvánosan elérhető adatok alapján. Dunaszerdahelyen, a Szent István tér egyik épületében van bejegyezve. Nincs honlapja, elérhetősége, és tevékenységéről semmit sem tudni.

A belügyminisztérium adatbázisából kiderül, hogy a polgári társulás előkészítő bizottságának Nyilfa Péter az egyik tagja. Nyilfa nem először bukkan fel olyan szervezetben, amely hatalmas magyarországi támogatást kap a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül.

A lap azt is kiszámolta, hogy több mint 14 millió eurót kapott a szlovákiai magyar labdarúgás 2025-ben. 

