Közel 30 embert rúgnak ki az Operházból

A tárgyalások nem jártak eredménnyel. 

A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete, valamint az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete szerint az elbocsátások „leszámolás, megtorlás, megfélemlítés” – írja a színhaz.online.

A szakszervezeti elnök, Bárány Balázs Péter arra utalt, hogy a kirúgott munkavállalók korábban részt vettek egy sztrájkban, és kritizálták Ókovács Szilveszter főigazgatót. A szakszervezetek hangsúlyozzák, hogy a döntés ellentétes az egyenlő bánásmódról szóló törvénnyel és a méltányos mérlegelés elvével is.

A nyilvánosságra hozott információk szerint az elbocsátottak között van többek között egy súlyos beteg, 78 százalékos rokkantsággal élő művész, egy háromgyerekes elismert művész, és egy kétgyerekes szólamvezető zenész.

Sok dolgozójuktól válnak meg
Fotó: Depositphotos

A csütörtöki megbeszélésen az intézmény igazgatóhelyettese, Főző Virág közölte, semmiképp sem kívánnak változtatni korábbi döntésükön.

Egyértelmű, hogy ez leszámolás, megtorlás, megfélemlítés. Az a helyzet, hogy az egyenlő bánásmódról szóló törvénnyel, valamint a munka törvénykönyvében is megfogalmazott méltányos mérlegelés elvével is szembemegy, ami jelenleg történik – nyilatkozta Bárány Balázs Péter, az operaházi dolgozók szakszervezeti elnöke.

