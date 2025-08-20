Közel 30 embert rúgnak ki az Operházból

A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete, valamint az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete szerint az elbocsátások „leszámolás, megtorlás, megfélemlítés” – írja a színhaz.online.
A szakszervezeti elnök, Bárány Balázs Péter arra utalt, hogy a kirúgott munkavállalók korábban részt vettek egy sztrájkban, és kritizálták Ókovács Szilveszter főigazgatót. A szakszervezetek hangsúlyozzák, hogy a döntés ellentétes az egyenlő bánásmódról szóló törvénnyel és a méltányos mérlegelés elvével is.
A nyilvánosságra hozott információk szerint az elbocsátottak között van többek között egy súlyos beteg, 78 százalékos rokkantsággal élő művész, egy háromgyerekes elismert művész, és egy kétgyerekes szólamvezető zenész.
A csütörtöki megbeszélésen az intézmény igazgatóhelyettese, Főző Virág közölte, semmiképp sem kívánnak változtatni korábbi döntésükön.
Egyértelmű, hogy ez leszámolás, megtorlás, megfélemlítés. Az a helyzet, hogy az egyenlő bánásmódról szóló törvénnyel, valamint a munka törvénykönyvében is megfogalmazott méltányos mérlegelés elvével is szembemegy, ami jelenleg történik – nyilatkozta Bárány Balázs Péter, az operaházi dolgozók szakszervezeti elnöke.