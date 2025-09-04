Közeledik az RTL a NER-hez? Magyar Péter elárulta, mit gondol

Egy mezőcsáti fórumon bekiabálásra reagálva beszélt Magyar Péter az RTL és a NER kapcsolatáról – számolt be róla a Media1.

A szakportál cikke szerint Magyar Péter kemény szavakkal illette a kormánypárti televíziót:

„Önök hazudnak reggel, délben, meg este, hazudnak minden hullámhosszon, ugyanúgy, mint a köztelevízió, a TV2, a megyei lapok, a Mandiner és a Magyar Nemzet. Minden sajtó-helyreigazítási pert elveszítettek eddig, de csak folytatják!”

Ekkor valaki a közönségből bekiabálta: „Az RTL! Az RTL!” Magyar Péter erre így reagált: