Közeleg a határidő: Sulyok Tamás továbbra sem mond le

A Sándor-palota egy hosszú közleményben fejtegeti azt, hogy Sulyok Tamás továbbra is együtt működik a kormánnyal, de továbbra sem mond le.

A Sándor-Palota egy hosszabb közleményt bocsátott ki, amelyben újra megismételte Sulyok Tamás köztársasági elnök, hogy „a kormánypárt és a miniszterelnök részéről tett nyilatkozatok alapján világossá vált, hogy egy új politikai igény fogalmazódott meg a köztársasági elnöki funkció újraértelmezésére.” 

Megjegezte ugyanakkor azt is, hogy az „államfő eltávolítását politikai indokokhoz kötő, ezáltal az Alaptörvény alapján értelmezhetetlen felszólítások a hatályos alkotmányos rendben súlyosan ellentmondásos helyzetet idéznek elő, amely a köztársasági elnöki intézmény alkotmányos működését és tekintélyét hátrányosan érinti.”

Sulyok Tamás gyakorlatilag cáfolta, hogy jogilag akadályozná azoknak a törvényeknek az elfogadását, amelyek az európai uniós források hazahozatalához szükségesek. 

 

„A köztársasági elnök hazafiként is elkötelezett amellett, hogy Magyarország mielőbb hozzájusson az őt megillető uniós forrásokhoz, s eddigi tevékenysége során egy alkalommal sem akadályozta a hatalmi ágak megfelelő és hatékony működését” – írta a Sándor-palota.

 

Az államfő ismételten és nyomatékosan megerősítette, hogy az eddigieknek megfelelően továbbra is kész együttműködni a Kormánnyal, az Országgyűléssel és valamennyi alkotmányos szervvel.

Amennyiben a törvényhozás és jogalkotás az alapvető alkotmányos és egyben uniós elvek érvényesülését, védelmét szolgálja, és nem ezek sérelmével valósul meg, nincs ok attól tartani, hogy az államfő a demokratikus felhatalmazással rendelkező törvényhozást bármilyen módon akadályozza vagy hátráltatja – írja közleményében az állami hivatal.

Sulyok Tamás egyúttal jelezte, hogy az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületétől, a Joggal a Demokráciáért Európai Bizottságtól, közismertebb nevén a Velencei Bizottságtól kérte a fennálló alkotmányos kérdések értékelését és a Testület szakértői közreműködését az ellentmondásos helyzetnek az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásában.

Itt írtunk arról, hogy a Tisza-kormány már megalakulásakor nem kért a közös fotókból a köztársasági elnökkel, Magyar Péter miniszterelnök pedig számtalan alkalommal lemondásra szólította fel az államfőt, mert meglátása szerint a „kegyelmi ügy” és más egyéb jogi és politikai esetek is bebizonyították, hogy Sulyok Tamás nem tudja megtestesíteni a nemzet egységét. Május 31-ig adott határidőt az elnöknek Magyar Péter a lemondásra.

Előállították a kegyelmi ügy egyik főszereplőjét

A rendőrség előállította K. Endrét, akinek elnöki kegyelme kirobbantotta a Novák Katalin és Varga Judit lemondásához vezető kegyelmi ügyet.

Tovább fogyunk, de kevésbé erőteljes ütemben

Az előzetes adatok szerint idén áprilisában 5410 gyermek született, és 9946 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 1,3, a halálozásoké 0,2 százalékkal nőtt, míg a házasságkötéseké 14 százalékkal csökkent.

Bart De Wever belga miniszterelnök és macskája

Macskájával fogadta Magyar Pétert a belga miniszterelnök

Csütörtökön Bart De Wever belga kormányfővel, pénteken Ursula von der Leyennel tárgyal Magyar Péter Brüsszelben. Három minisztere is elkísérte.

Lépett a Mediaworks: pénteken már nem jelenik meg a nyomtatott Népszava

Több mint tíz éve fennálló szerződéseit bontotta fel a Népszavának a Mediaworks, ezért a lap pénteken nem tud megjelenni nyomtatott formában. A főszerkesztő szerint ki akarják végezni őket.

Felmérték a politikusok népszerűségét: nem Magyar Péter nyert

A tiszás politikusok jóval népszerűbbek a fideszeseknél, de Magyar Péternél több miniszterének is nagyobb a támogatottsága. 

Magyar Pétert fideszes politikus védte meg

A korábbi miniszter magyarázatot is adott.

Kiemelt szereplőként folytatják Magyar Péter kormányának szóvivői

Csütörtöktől már nem ingyen dolgozik a Magyar-kormány három szóvivője. Döntött Magyar Péter.

„Átgondolatlan a polgármesteri illetmények csökkentése” – mondja a TÖOSZ elnöke

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést átgondolatlan kijelentésnek tartja, és azonnali, érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal.

A Főpolgármesteri Hivatal szerint a taxisok félreérthettek valamit

Igen feszült a hangulat a fővárosi taxisok körében, akik a BL-döntő hétvégéjére Budapest megbénítását helyezték kilátásba a hatósági árak tervezett kivezetése miatt. A Fővárosi Hivatal szerint azonban okafogyott a blokád, mert a taxisok félreértették a javaslatot: pénteken nem az árrendszer eltörléséről, hanem egy 27 százalékos áremelésről szavaz a közgyűlés.

Megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál tapasztalt visszaélések kivizsgálása

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal súlyos visszaélések gyanúja miatt tartott házkutatást a minisztériumban és a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál is. Az akciót Tarr Zoltán miniszter is megerősítette, aki szerint iratokat és eszközöket gyűjtenek.

