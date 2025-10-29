Közösen venné fel a harcot Magyar Péter az ellenzékkel

Nyílt üzenetet fogalmazott meg az ellenzéki pártok számára szerdán Magyar Péter a közösségi oldalán, amelyben közös fellépésre szólította fel őket.

Mint írta:

Felkérem a DK, a Mi Hazánk és a Kutya Párt vezetőit, hogy haladéktalanul álljanak ki az orbáni hamisítás, hazugság és uszítás ellen! Ha nem teszik, akkor mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy a Nemzeti Együttbűnözés Rendszerének szerves részei vagy kiszolgálói.

A Tisza Párt elnöke szerint világosan kell látni: amelyik ellenzéki párt nem szólal meg „Orbán Viktor és bűntársai” videóhamisítási ügyében, amelyik ellenzéki politikus nem áll ki az ellen, hogy a Fidesz mesterséges intelligenciával akarja meghamisítani a Tisza politikusainak mondatait, „az nem valódi ellenzéki párt vagy politikus”.

Az ilyenek valójában Orbán és bűntársai hatalomban tartásán dolgoznak, tette hozzá, majd kijelentette: „Most nem lehet sunyítani. Most elválik a szatellitellenzék a valódi ellenzéktől!”

Együtt könnyebb

Fotó: Magyar Péter Facebook oldala

A megszólalás előzménye, hogy Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója kedden közzétett egy videót Magyarról, amelyet mesterséges intelligenciával hamisítottak. A felvételen olyan mondatokat adtak a Tisza elnökének szájába a nyugdíjrendszerről, amelyeket soha nem mondott.

A Tisza politikusa szerint Orbán Balázs a tegnapi tettével megvalósította a becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése vétségét, illetve a becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala bűntettét, ezért szerdán feljelentést tett. Orbán Balázs úgy reagált, hogy Magyar el akarja hallgattatni őt.