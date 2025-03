Közvélemény-kutatás: vajon Magyar Péter vagy Orbán Viktor szája húzódhat mosolyra?

Tavaly novemberről idén márciusra mindkét nagy párt szavazótábora bővült a teljes választókorú lakosság körében, a Tiszáé 26-ról 29 százalékra, a Fideszé 24-ről 26 százalékra – írja az ATV a Závecz Research kutatását ismertetve. Ez azt is jelenti – teszik hozzá –, hogy táboruk meghaladja a 2 millió főt: a Tiszáé 300 ezerrel, a kormánypárté 100 ezerrel. A biztos szavazó pártválasztók csoportjában a Tisza Párt 40 százalékos, a Fidesznek 35 százaléka van.

