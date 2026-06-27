Kritikus a helyzet a kánikulában – Vitézy Dávidhoz fordult a reptéri szakszervezet

A LESZ Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet Facebook-oldalán tette közzé, hogy hivatalosan is a közlekedési miniszterhez fordultak, mert mint fogalmaztak, „ami a repülőtéren zajlik, nem maradhat szó nélkül.”

Mint írták, a Budapest Liszt Ferenc Repülőtér földi kiszolgálóinak, rakodóknak, vontatókezelőknek, cateringeseknek, üzemanyagosoknak, biztonsági munkatársaknak és repülőgép-szerelőknek most, a nyári hőségben az egyik legnehezebb munkát kell elvégezniük. A szakszervezet így foglalta össze a helyzetet:

A helyzet tényszerűen: A külső hőmérséklet 38–40 °C fölé emelkedik. A betonon, a repülőgépek mellett, a hajtóművek maradékhőjében ez 50–55 °C-os sugárzó hőkörnyezetet jelent. Előfordul, hogy a dolgozók akár 3–5 órán keresztül, pihenő nélkül végzik ezt a munkát.

A vontatóban, ahol a dolgozó ül, a műbőr ülés hőmérséklete saját méréseink szerint elérte a 75 °C-ot. A beton felülete 57 °C-os, a kisvontató vezetőfülkéjében pedig 40 °C volt. Klíma nincs, a szellőzés minimális, sok járműben a ventilátor sem működik.

Ivóvíz? Nem minden esetben folyamatosan elérhető.

Pihenő? Nem minden esetben biztosított.

Hűtött pihenőhely? Sok esetben még árnyék sem áll rendelkezésre.

Mindez nemcsak munkavédelmi kérdés, hanem közlekedésbiztonsági kockázat is.

A hőstressznek kitett, fizikailag kimerült dolgozók esetében jelentősen megnő a hibázás kockázata. A földi kiszolgálásban egyetlen apró hiba is súlyos következményekhez vezethet.

A szakszervezet a következőket kérte a minisztertől a felsorolás szerint:

A munkavédelmi és munkaügyi hatóság számára legyen lehetővé téve a bejelentés nélküli ellenőrzés a repülőtér zárt területén, bármikor.

Ágazati egyeztetés induljon a hőségben végzett repülőtéri munka munkavédelmi szabályairól.

A földi kiszolgáló cégek vizsgálják felül és szükség esetén újítsák meg a kiszolgáló járművek hőbiztonsági állapotát.

Maradéktalanul érvényesüljenek a munkavédelmi és munkabiztonsági előírások.

A posztban végül kiemelték, külön levélben intézkedést és együttműködést kértek a Menzies Aviationtől, a Celebi Ground Handling Hungary Kft.-től, a B+N Magyarország Kft.-től és a VINCI Airports vezetésétől is.