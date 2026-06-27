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Kritikus a helyzet a kánikulában – Vitézy Dávidhoz fordult a reptéri szakszervezet

mfor.hu

A reptéri dolgozók szenvednek a hőségben.

A LESZ Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet Facebook-oldalán tette közzé, hogy hivatalosan is a közlekedési miniszterhez fordultak, mert mint fogalmaztak, „ami a repülőtéren zajlik, nem maradhat szó nélkül.”

Mint írták, a Budapest Liszt Ferenc Repülőtér földi kiszolgálóinak, rakodóknak, vontatókezelőknek, cateringeseknek, üzemanyagosoknak, biztonsági munkatársaknak és repülőgép-szerelőknek most, a nyári hőségben az egyik legnehezebb munkát kell elvégezniük. A szakszervezet így foglalta össze a helyzetet:

A helyzet tényszerűen:

  • A külső hőmérséklet 38–40 °C fölé emelkedik. A betonon, a repülőgépek mellett, a hajtóművek maradékhőjében ez 50–55 °C-os sugárzó hőkörnyezetet jelent. Előfordul, hogy a dolgozók akár 3–5 órán keresztül, pihenő nélkül végzik ezt a munkát.
  • A vontatóban, ahol a dolgozó ül, a műbőr ülés hőmérséklete saját méréseink szerint elérte a 75 °C-ot. A beton felülete 57 °C-os, a kisvontató vezetőfülkéjében pedig 40 °C volt. Klíma nincs, a szellőzés minimális, sok járműben a ventilátor sem működik.
  • Ivóvíz? Nem minden esetben folyamatosan elérhető.
  • Pihenő? Nem minden esetben biztosított.
  • Hűtött pihenőhely? Sok esetben még árnyék sem áll rendelkezésre.
  • Mindez nemcsak munkavédelmi kérdés, hanem közlekedésbiztonsági kockázat is.
  • A hőstressznek kitett, fizikailag kimerült dolgozók esetében jelentősen megnő a hibázás kockázata. A földi kiszolgálásban egyetlen apró hiba is súlyos következményekhez vezethet.

A szakszervezet a következőket kérte a minisztertől a felsorolás szerint:

  • A munkavédelmi és munkaügyi hatóság számára legyen lehetővé téve a bejelentés nélküli ellenőrzés a repülőtér zárt területén, bármikor.
  • Ágazati egyeztetés induljon a hőségben végzett repülőtéri munka munkavédelmi szabályairól.
  • A földi kiszolgáló cégek vizsgálják felül és szükség esetén újítsák meg a kiszolgáló járművek hőbiztonsági állapotát.
  • Maradéktalanul érvényesüljenek a munkavédelmi és munkabiztonsági előírások.

A posztban végül kiemelték, külön levélben intézkedést és együttműködést kértek a Menzies Aviationtől, a Celebi Ground Handling Hungary Kft.-től, a B+N Magyarország Kft.-től és a VINCI Airports vezetésétől is.

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