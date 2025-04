A KSH elnökének parlamenti meghallgatását kezdeményezi Mellár Tamás

Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A KSH volt elnökhelyettese szerint Magyarország szegénységi adatait akár manipulálhatták is.

Kapcsolódó cikk Szakmai tévedés vagy manipuláció állhat a KSH szegénységi adatai mögött? A KSH volt elnökhelyettese szerint Magyarország szegénységi adatait akár manipulálhatták is.

A képviselő emellett kilátásba helyezi egy parlamenti vizsgálóbizottság felállítását is, amely feltárja az elkövetett hibákat és megnevezi a felelősöket.

Továbbá parlamenti vizsgálóbizottság felállítását is javasolja a független országgyűlési képviselő a szegénységi adatok megbízhatóságával kapcsolatban.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!