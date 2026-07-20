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Külön-külön is nagyon aggódik Polgár Judit miatt a Fidesz és a KDNP

mfor.hu

Megalázó színjáték zajlik szerintük.

A Fidesz frakcióvezető-helyettese szerint Polgár Judit sakknagymester életműve Magyar Péter miniszterelnök politikai áldozatává vált – Bóka János erről hétfőn, a Facebookra feltöltött videóüzenetében beszélt.

Bóka János azt mondta:

„újabb politikai színjáték” zajlik Magyar Péter „vezényletével”.

A Fidesz frakcióvezető-helyettese szerint miután Magyar Péter és a Tisza Párt „erőszakosan és jogellenesen” elmozdította a köztársasági elnököt hivatalából, széles körű társadalmi konzultációt ígért az új jelölt személyéről.

Ez a társadalmi konzultáció elmaradt, Magyar Péter egy órával a labdarúgó világbajnokság döntője előtt a Facebookon jelentette be a jelöltet, akiről „egy személyben, önkényesen” döntött – mondta Bóka János.

Polgár Judit és Magyar Péter sakkozik - a politikai sakktáblán bábút csinálnának a nagymesterből?
Polgár Judit és Magyar Péter sakkozik - a politikai sakktáblán bábút csinálnának a nagymesterből?
Fotó: Facebook / Magyar Péter

A fideszes politikus szerint ez méltatlan a köztársasági elnök intézményéhez, és Polgár Judit személyiségéhez, életművéhez, eredményeihez, amit mindannyian tisztelnek.

„Sajnálom, hogy Polgár Judit életműve, eredményei Magyar Péter politikai áldozatává váltak”

- fogalmazott Bóka János.

A tudomány, a kultúra és a sport tizenhat szereplője vasárnap levélben fordult Forsthoffer Ágneshez, az Országgyűlés elnökéhez, amelyben Polgár Judit sakkozó felkérését és megválasztását javasolták köztársasági elnöknek.

Ezt követően Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon bejelentette: hétfőn találkozik Polgár Judittal, és megtiszteltetésnek érezné, ha elvállalná a felkérést.

Nulla tisztelet

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezető-helyettese szerint Magyar Péter miniszterelnök a leendő köztársasági elnököt már előre, többszörösen megalázta.

Nacsa Lőrinc hétfőn a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a felkérést elfogadni bárkinek igen komoly morális dilemma.

A KDNP-s politikus szerint Magyar Péter a kampányban és már miniszterelnökként is durva beszédmódot tanúsított az elnökkel, illetve az elnöki intézménnyel kapcsolatban. „Nulla tisztelet” – fogalmazott.

A frakcióvezető-helyettes Sulyok Tamás eltávolításának módját is példaként említette, mint írta,

„a tisztségből való ilyen durva kirúgás lehetősége ott lebeg majd a következő elnök felett is”.

Nacsa Lőrinc szerint az előző elnök eltávolításának komoly jogi aggályai vannak, amelyek „a következő elnök legitimitásának nagy kérdőjelei”.

A következő államfő nem tudja meddig elnök, úgy kell ellátnia a hivatalát, hogy lehet, három év, egy év vagy akár 6 hónap múlva megszűnik a megbízatása. Magyar Pétertől függ, hogy mikor – mutatott rá, hozzátéve, hogy a következő elnök nem rendes, hanem „átmeneti”.

Megjegyezte: szombaton Magyar Péter konzultációt hirdetett civilekkel, ellenzéki pártokkal, a saját, többségi frakcióját is összehívta ebben az ügyben hétfőre, hogy kikérje a véleményüket, vasárnap mégis nélkülük jelentette be a jelöltjét. „Nulla konzultáció” – véleményezte a történteket.

A kereszténydemokrata politikus végül úgy összegzett:

Polgár Judit komoly ember, Magyar Péter nem az.

(via MTI)

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