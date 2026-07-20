Külön-külön is nagyon aggódik Polgár Judit miatt a Fidesz és a KDNP

A Fidesz frakcióvezető-helyettese szerint Polgár Judit sakknagymester életműve Magyar Péter miniszterelnök politikai áldozatává vált – Bóka János erről hétfőn, a Facebookra feltöltött videóüzenetében beszélt.
Bóka János azt mondta:
„újabb politikai színjáték” zajlik Magyar Péter „vezényletével”.
A Fidesz frakcióvezető-helyettese szerint miután Magyar Péter és a Tisza Párt „erőszakosan és jogellenesen” elmozdította a köztársasági elnököt hivatalából, széles körű társadalmi konzultációt ígért az új jelölt személyéről.
Ez a társadalmi konzultáció elmaradt, Magyar Péter egy órával a labdarúgó világbajnokság döntője előtt a Facebookon jelentette be a jelöltet, akiről „egy személyben, önkényesen” döntött – mondta Bóka János.
A fideszes politikus szerint ez méltatlan a köztársasági elnök intézményéhez, és Polgár Judit személyiségéhez, életművéhez, eredményeihez, amit mindannyian tisztelnek.
„Sajnálom, hogy Polgár Judit életműve, eredményei Magyar Péter politikai áldozatává váltak”
- fogalmazott Bóka János.
A tudomány, a kultúra és a sport tizenhat szereplője vasárnap levélben fordult Forsthoffer Ágneshez, az Országgyűlés elnökéhez, amelyben Polgár Judit sakkozó felkérését és megválasztását javasolták köztársasági elnöknek.
Ezt követően Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon bejelentette: hétfőn találkozik Polgár Judittal, és megtiszteltetésnek érezné, ha elvállalná a felkérést.
Nulla tisztelet
A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezető-helyettese szerint Magyar Péter miniszterelnök a leendő köztársasági elnököt már előre, többszörösen megalázta.
Nacsa Lőrinc hétfőn a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a felkérést elfogadni bárkinek igen komoly morális dilemma.
A KDNP-s politikus szerint Magyar Péter a kampányban és már miniszterelnökként is durva beszédmódot tanúsított az elnökkel, illetve az elnöki intézménnyel kapcsolatban. „Nulla tisztelet” – fogalmazott.
A frakcióvezető-helyettes Sulyok Tamás eltávolításának módját is példaként említette, mint írta,
„a tisztségből való ilyen durva kirúgás lehetősége ott lebeg majd a következő elnök felett is”.
Nacsa Lőrinc szerint az előző elnök eltávolításának komoly jogi aggályai vannak, amelyek „a következő elnök legitimitásának nagy kérdőjelei”.
A következő államfő nem tudja meddig elnök, úgy kell ellátnia a hivatalát, hogy lehet, három év, egy év vagy akár 6 hónap múlva megszűnik a megbízatása. Magyar Pétertől függ, hogy mikor – mutatott rá, hozzátéve, hogy a következő elnök nem rendes, hanem „átmeneti”.
Megjegyezte: szombaton Magyar Péter konzultációt hirdetett civilekkel, ellenzéki pártokkal, a saját, többségi frakcióját is összehívta ebben az ügyben hétfőre, hogy kikérje a véleményüket, vasárnap mégis nélkülük jelentette be a jelöltjét. „Nulla konzultáció” – véleményezte a történteket.
A kereszténydemokrata politikus végül úgy összegzett:
Polgár Judit komoly ember, Magyar Péter nem az.
(via MTI)